Basta tifoserie, l'elettrico va usato quando serve, ci scrive Giovanni, un lettore che alterna l'uso di di una Volkswagen e-Up a una Peugeot Rifter. Vaielettrico risponde.

Basta tifoserie, guardiamo che motorizzazioni servono per quali usi

“Leggo ormai da parecchio tempo le vostre corrispondenze, in particolare sulle News di Google. Le mail degli altri lettori ed i vostri commenti sono sempre molto interessanti. Vorrei raccontarvi brevemente la mia esperienza con l’elettrico. Da circa 4 anni possediamo una Volkswagen e-up (seconda generazione), l’auto di mia moglie, inoltre abbiamo una Peugeot Rifter (la mia, acquistata di seconda mano). Le due auto sono assolutamente complementari per qualsiasi uso famigliare e per questo siamo molto soddisfatti di questa scelta. Abitando a circa 30 km da Milano e avendo alcuni motivi per andarci almeno una volta alla settimana (sebbene da alcuni mesi io sia andato in pensione), la e-Up è perfetta. Il costo chilometrico, ricaricando sempre da casa, è molto meno della metà di quello del Rifter. Inoltre, ZTL gratuita, assicurazione RC di 160 euro contro i 400 dell’altra (a parità di classe), tagliandi al 50% del costo rispetto al Rifter“.

Ho una e-Up e una Peugeot termica, nel 90% dei casi uso l’elettrica

“Le considerazioni che leggo spesso sono relative a:

– in inverno diminuisce l’autonomia dell’elettrico;

– i viaggi lunghi devono essere programmati bene e comunque qualche contrattempo e relativo patema d’animo sono dietro l’angolo. Una sorpresa solo per chi fa finta di non saperlo, per denigrare qualcosa che non gli va a genio. Noi abbiamo speso in totale 34.000 euro per entrambe le auto, cifra in linea con l’acquisto di una sola auto a benzina media (e per questo non mi sento “radical scic”).

Per i viaggi lunghi, dove oltre all’autonomia spesso serve la capienza del bagagliaio o magari anche solo il 5°posto, risolviamo con la Rifter. Negli altri 90 casi su 100 utilizziamo la e-Up, con risparmio e comodità di utilizzo ottimi.

Pertanto io credo che sia un errore, arrivando al 2035, obbligare all’acquisto di sole auto elettriche. Prima sarebbe molto più utile all’ambiente sostituire gradualmente e con incentivi ragionevoli, le auto che non sono Euro6-temp ecc.. Egli integralismi, soprattutto ad alto livello (da una parte e dall’altra), quasi sempre nascondono secondi fini. Poi il popolino credulone fa gratuitamente il resto del danno.Non voglio dire che tutti debbano avere due auto con alimentazione differenziata, ma certamente è una delle possibilità più utili e complessivamente economiche.“. Giovanni

Risposta. L’analisi è condivisibile: c’è troppa emotività (e a volte faziosità) su un tema che andrebbe trattato in modo più razionale. La situazione familiare descritta da Giovanni è comune a molti possessori di auto elettriche, spesso citycar, che dispongono anche di un modello termico per i viaggi più lunghi. Noi siamo convinti che presto entrambe le vetture saranno a batterie, ma le nostre previsioni valgono poco. Ci interessano di più le scelte concrete e le esperienze dei lettori.