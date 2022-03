Basta piagnistei, il made in Italy si mobilita per Termoli

Basta piagnistei, il mondo dell’automotive made in Italy si mobilita per Termoli, dove nascerà la prima Gigafactory per batterie nel nostro Paese.

Basta piagnistei, nelle batterie si può fare qui un nuovo indotto, altro che Cina…

Mentre il ministro Giancarlo Giorgetti continua a parlare dell’avvento dell’auto elettrica come un Cavallo di Troia della Cina, l’Anfia va in direzione opposta. E sostiene che attorno alla fabbrica molisana può nascere un indotto per fare proprio quel che oggi si fa in Estremo Oriente. Come raffinazione metalli, lavorazioni chimiche, produzione di catodi…Insomma, non una iattura, ma opportunità da cavalcare in un mondo che cambia, secondo Paolo Scudieri, n.1 di Anfia e di Adler Pelzer Group. Questo vista anche la caratura dei soci che gestiranno Termoli attraverso la Automotive Cells Company SE (ACC): “ACC è stata fondata da Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee come innovativo player europeo delle batterie per veicoli elettrici. E ha annunciato un accordo con Mercedes, nuovo azionista paritario che fornirà tecnologia e know-how di produzione. Proprio per progettare in Italia questo terzo stabilimento di batterie, dopo quello francese di Billy-Berclau/Douvrin e tedesco di Kaiserslautern”.

Basta piagnistei, “ma nuovi posti e competenze”

“La conferma di questo investimento“, continua Scudieri, “rappresenta un elemento importantissimo per il futuro della filiera produttiva automotive in Italia. Un fondamentale passo avanti nella transizione all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove competenze e occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico. Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory, oggi concentrata in Cina“. È lì che, secondo Scudieri, “si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle batterie. il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali derivanti dal passaggio dalle motorizzazioni ICE a quelle elettriche“. Ma bisogna che il governo “metta in piedi strumenti straordinari per accompagnare le imprese della componentistica nella riconversione“. Toc toc Giorgetti…

A Valencia nuova fabbrica VW con 3 mila occupati

Forse il ministro dello Sviluppo Economico, sempre fedele al principio della “neutralità tecnologica”, dovrebbe guardare a dove stanno andando gli investimenti automotive. E, con essi, i nuovi posti di lavoro. Giorgetti continua a puntare anche sui biocarburanti, ma il mondo punta tutto sull’elettrico. Il 23 marzo Volkswagen Group ha confermato che costruirà una nuova Gigafactory per batterie a Valencia, con 3 mila addetti. Qui andranno parte dei 7 miliardi di euro che VW ha stanziato per riconvertire i suoi impianti spagnoli all’elettrico. L’obiettivo è fabbricare celle di nuova generazione con un processo di produzione sostenibile: “La nostra ambizione è elettrificare la Spagna“, ha annunciato Thomas Schmall, presidente della Seat. Spiegando che anche le fabbriche di Martorell e Pamplona verranno ristrutturare, con l’idea di fare qui il cuore della produzione delle citycar elettriche per tutto il gruppo VW, dal 2025. L’investimento avverrà con il sostegno del governo spagnolo attraverso fondi del programma PERTE.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube di