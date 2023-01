Auto premium, Tesla supera Volvo: è 4° in Europa

Auto premium: Tesla supera anche Volvo ed è al quarto posto in Europa. Ora ha davanti solo i tre marchi tedeschi, nell’ordine BMW, Mercedes e Audi.

Auto premium: davanti restano solo le tre tedesche

Va sempre ricordato che Tesla dispone di una sola motorizzazione, elettrica naturalmente, mentre la concorrenza dispone di gamme con benzina, diesel, metano…Nonostante questo (e nonostante una gamma limitata a 4 modelli), la marca di Elon Musk si sta battendo con le marche storiche anche in Europa. Conquistando sempre nuove posizioni: dopo avere superato Jaguar-Land Rover già nel 2021, nell’anno appena chiuso è arrivato anche il sorpasso su Volvo. I dati sono stati elaborati dall’analista tedesco Mathias Schmidt, sulla base delle statistiche appena pubblicate dall’Associazione europea dei costruttori, ACEA. E parlano di un altro sorpasso: quello di Polestar ai danni di Lexus, la marca premium di Toyota. Polestar è il brand nato da Volvo e dalla cinese Geely e al momento ha in gamma un’ibrida plug-in e un’elettrica, ma annuncia un futuro solo EV.

Nell’elettrico non c’è gara, ora l’asticella si alza…

Schmidt sul suo profiloTwitter fa notare che Tesla ha beneficiato di un mercato dell’elettrico cresciuto del 28,7% nel 2022. Mentre le vendite in generale sono state stagnanti. Ma è anche vero che proprio tra le auto a batterie la concorrenza è aumentata in modo esponenziale. E che, nonostante questo, la marca di Elon Musk ha saputo tenere lontano i competitor un po’ su tutti i mercati. In Germania ha realizzato la doppietta primo-secondo posto, con quasi 70 mila auto vendute tra Model 3 e Model Y. Idem in Gran Bretagna, sfiorando le 55 mila immatricolazioni. In Francia, mercato allergico alle auto straniere, si è piazzata comunque al terzo e all’ottavo posto. E in Italia ha conquistato il terzo posto con il Model Y, anche se qui i numeri sono talmente piccoli da essere poco significativi. Tirando le somme: i numeri 2022 confermano che Tesla è uscita dalla nicchia e se la vede a viso aperto nel campionato più importante, che include tutte le motorizzazioni.