Auto elettriche un disastro, dice Porro. Peccato che…

Risposta.

Come al solito si prende una notizia, la si manipola a piacimento e si completa il tutto strillando un titolo cheil contenuto della ricerca da cui si è partiti. Che cosa dice il Global Automotive Outlook di AlixPartners? Lo spiega bene fin dal titolodel Sole 24 Ore Radiocor: “SU ELETTRICO VIA SEGNATA, MA ATTEGGIAMENTO ATTENDISTA”. Ovvero: non ci sono dubbi sul fatto che il futuro sia delle auto a batterie, ma in questo momento su molti mercatidovuto a diversi fattori. In Germania peri, in Italia per l’attesa dii. E così via. Ma a livello globale le vendite di EV continuano ad aumentare, grazie al fatto cheva come un treno. E che alcuni mercati europei, come, continuano a crescere. Perché allora titolare “Auto elettriche un disastro“? Perché in Italia ormai il giornalismo copia le peggiori abitudini della politica. Bisogna stare o di qua o di là, sposare una tesi e difenderla all’inverosimile, anche a costo di manipolare le notizie. Le auto elettriche hanno tanti limiti e noi li evidenziamo, perchéè quanto di più distante dalle nostre idee. Lo lasciamo fare ai Nicola Porro e ai suoi, pur sapendo che raccoglieranno molta più audience di noi, perché è questo modo di raccontare le cose che