Audi Q8 con autonomia 600 km

Audi Q8 arriva sul mercato a a inizio 2022 con autonomia fino a 600 km e tre motori elettrici tra cui scegliere. Con una coppia di 973 Nm nelle versioni “S“.

Audi Q8: due versioni e tre livelli di potenza

Il Gruppo Volkswagen continua a lanciare modelli elettrici di fascia alta. O altissima, come la Q8 e-tron. In arrivo a inizio 2023 con configurazioni di carrozzeria SUV e Sportback e tre step di potenza di 340, 408 e 503 CV. E con trazione integrale quattro elettrica e aerodinamica affinata. Aumentano capacità della batteria, potenza di ricarica e autonomia: la versione 55 Sportback e-tron arriva sino a 600 km WLTP. La variante SUV arriva invece a 582 km. Il nuovo modello è un altro step in un percorso iniziato nel 2018 con la prima e-tron, un’auto che ha avuto alterne fortune. Poi l’offerta si è affinata con la Q4 e-tron, accolta molto bene, ma frenata da tempi di consegna molto lunghi. Ora un altro salto in alto, con un’ammiraglia che presenta un’inedita firma luminosa e vanta produzione carbon neutral e interni sostenibili. Per la prima volta rivestimenti in materiali secondari e componenti per la sicurezza vengono da rifiuti plastici riciclati.

Per la versione 55 maxi-batteria da 55 kWh

Le nuove Q8 e-tron saranno disponibili con due tagli di batterie. Le versioni 50 e-tron avranno accumulatori da 95 kWh (89 netti), mentre per le 55 e-tron la capacità arriva a 114 kWh (106 netti). Quasi una taglia da mezzo pesante. Aumenta anche la potenza di ricarica: le versioni 50 arrivano a 150 kW nelle stazioni HPC, mentre le 55 arrivano a punte di 175. In pratica serve mezz’ora per una normale ricarica delle batterie in entrambe le versioni. Fruendo della modalità “Plug&Charge” (senza bisogno né di card né di app) nelle stazioni Ionity. In corrente alternata, invece, la Q8 e-tron ricarica fino a 22 kW: in 4 ore e 45 minuti si può rifornire la versione 50.