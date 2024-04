Anno : 12/2021

: 12/2021 Km : 19.000

: 19.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Magenta (MI)

Magenta (MI) Prezzo: 59.000 euro

Audi e-tron Sportback 55 S vendesi, con solo 19 mila km percorsi. La propone Cesare, un lettore lombardo. L’auto ha una potenza di 408 Cv. Ricordiamo che per le proposte di cessione o di acquisto potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Audi e-tron Sportback 55 S con 19 mila km a 59 mila euro

Ecco come Cesare descrive la sua Audi: “Seguo Vaielettrico da diverso tempo e, a seguito di cambio lavoro e disponibilità di vettura aziendale anche a uso privato, sono a vendere il mio attuale veicolo. È una Audi e-tron Sportback 55 S line fast edition, colore nero mito metallizzato, in condizioni ottimali pari al nuovo di cui sotto riporto i dettagli. A seguito di valutazioni improponibili da parte di concessionari autorizzati, sono a chiedere disponibilità per l’inserzione.

Adoro il mondo elettrico, oltre che per l’ambiente, per altre migliaia di ragioni, tra cui il confort e il silenzio dell’abitacolo. nonché per lo scatto che riesce a dare (in questo caso 408Cv). Optional: Proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici. Telecamere perimetrali 360 °. Tetto panoramico apribile. Cerchi in lega Audi sport 21”. Sistema di navigazione MMI plus. Sedili anteriori riscaldabili + aerazione. Pacchetto illuminazione diffusa. Adaptive air suspension. Servochiusura portiere. Pinze freni verniciate in arancio. 2 ° accesso ricarica lato passeggero”. Per info: cesarecagelli@gmail.com o info@vaielettrico.it

