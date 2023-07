ATV elettrico a 18 ruote motrici, il bruco inarrestabile [VIDEO]

L’idea è quella di creare un ATV a 18 ruote capace di superare ogni ostacolo con estrema facilità.

L’azienda svedese “18 Wheels” ha progettato un ATV con appunto diciotto ruote motrici che si guida come un quad ma che è in grado di superare ostacoli di tutti i tipi con una facilità impressionante. 18 Wheels infatti non solo lo ha progettato ma ha già anche realizzato un prototipo funzionante che, stando a quanto si vede nel video dimostrativo, sembra cavarsela già molto bene.

Come funziona l’ATV a 18 ruote?

Si tratta di un ATV che prima di tutto è dimostrazione della potenza del pensiero laterale e dell’efficacia di soluzioni originali. Le 18 ruote infatti non solo sono indipendenti, ma sono anche motrici. Questo garantisce trazione costante e, a quanto sembra, fluida anche su terreni rocciosi o quando si superano ostacoli come tronchi e scalini. Inoltre nell’idea degli sviluppatori c’era anche quella di un veicolo in grado di non danneggiare il terreno su cui si muove.

Il primo progetto dell’ATV ha avuto origine nel 2021 e già nell’anno seguente si era già in una fase di prototipazione. Ora il 18 ruote è pronto per un ulteriore passo avanti. Come si vede nel video, il progetto prevede un diverso sistema di sospensioni. Il prototipo infatti sfrutta semplicemente la flessibilità di stecche di metallo piegate verso la parte posteriore del veicolo.

La versione definitiva avrà “zampe” molto diverse con un sistema di ammortizzazione decisamente più complesso e, probabilmente più efficace. Il 18 ruote secondo i progettisti sarà in grado di superare ostacoli di 20 cm senza perdita di velocità.

Non è ancora chiaro se sia l’altezza massima o se sia possibile alzare l’asticella a condizione di abbassare la velocità. Per scoprirlo bisognerà probabilmente aspettare il primo prototipo della versione definitiva dell’ATV.

