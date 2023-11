Atlante con Wallbox per la grande rete di ricarica del Sud Europa

Atlante sceglie Wallbox per sviluppare nuovi punti di ricarica fast e ultrafast in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Atlante, Gruppo NHOA ha l’obiettivo di creare il più grande network di ricarica ad alta potenza del Sud Europa. Wallbox è leader globale nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e di altri dispositivi per la gestione energetica.

Le Supernova Wallbox: missione affidabilità

La partnership con Wallbox permetterà ad Atlante di dare ulteriore impulso al suo progetto, che prevede l’installazione di 5.000 punti di ricarica rapida e ultra-rapida entro il 2025 e 35.000 entro il 2030, tutti alimentati al 100% da energie rinnovabili e supportati, ove possibile, da sistemi di stoccaggio d’energia e da pensiline fotovoltaiche.

Le stazioni di ricarica rapida di Atlante saranno equipaggiate con il charger Supernova di Wallbox, disponibile sia nella versione da 60 kW sia in quella più recente da 150 kW. Il progetto si inserisce nel quadro della legislazione approvata dal Parlamento europeo che stabilisce l’obbligo di installare almeno un punto di ricarica ogni 60 chilometri sulla rete stradale principale dell’Unione Europea e uno ogni 100 chilometri sulla rete transeuropea. Inoltre, Atlante prevede di installare stazioni di ricarica anche in parcheggi e altre zone urbane strategiche.

Dall’Ue 73 milioni di finanziamento ad Atlante

Wallbox e Atlante collaborano ormai dal 2022, quando l’azienda italiana ha scelto quella spagnola come partner chiave per l’installazione di punti di ricarica ultra-rapida nel suo Paese. L’azienda milanese dispone già di oltre 3.500 punti di ricarica operativi e in costruzione. Nel 2022 e 2023, Atlante è stata selezionata per ricevere un totale di circa 73 milioni di euro di sovvenzioni dall’Unione Europea nell’ambito del programma CEF 2 Transport – Alternative Fuel Infrastructure Facility.

Atlante ha scelto Wallbox grazie alla vasta gamma di soluzioni offerte dall’azienda spagnola e alla qualità dei suoi prodotti. Atlante infatti seleziona esclusivamente fornitori in grado di garantire massima affidabilità e un uptime superiore al 95%, come nel caso del caricabatterie Supernova. Enric Asunción CEO and Co-founder Wallbox ha commentato: «Il nostro impegno condiviso nel favorire il trasporto sostenibile ci spinge a promuovere un nuovo modello energetico basato sulla collaborazione. Per questo motivo, stiamo lavorando per sviluppare un’infrastruttura di ricarica pubblica paneuropea, sperando che questa partnership possa ispirare altre iniziative volte a migliorare l’esperienza di ricarica per i consumatori».



«Abbiamo creduto fin dall’inizio nella proposta fast e ultra-fast di Wallbox _ ha detto Stefano Terranova CEO Atlante _, convinti dalla serietà dell’approccio di Enric e del suo team nell’ideare e realizzare prodotti di altissima qualità studiati specificamente per i nostri mercati».

«Nella scelta dell’hardware _ ha aggiunto _ diamo la massima importanza al livello di affidabilità e di qualità del servizio, al fine di garantire all’utente un’esperienza di utilizzo semplice e senza compromessi in termini di prestazioni».