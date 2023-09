Askoll, per tutto settembre sconti fino a 500 €

Askoll per il back to school offre sconti sui propri scooter che arrivano fino a 500 euro. Inoltre, in tutta la rete vendita è possibile testare il nuovo XKP.

Il rientro dopo le vacanze sarà più facile per chi intende acquistare uno scooter Askoll. I concessionari della casa vicentina aderenti all’iniziativa offriranno uno sconto di 500 euro sui modelli L3 e di 300 su quelli L1. La promozione è valida dal 1 al 30 settembre acquistare è cumulabile con gli ecobonus statali. Sommando promo e incentivi statali si potrà acquistare un eS2 EVO a partire da 2.749 euro invece di 4.390 euro, mentre il nuovo XKP a partire da 3.219 euro invece di 5.290 euro (se si rottama un vecchio veicolo).

Askoll Open day

Settembre per Askoll è anche il mese degli Open Day, un tour italiano in collaborazione con selezionati rivenditori della rete Askoll per far conoscere gli scooter vicentini. Apripista dell’iniziativa saranno le città di Firenze e Napoli dal 1 al 9 settembre, a cui seguiranno Bergamo e Livorno in programma dal 9 al 16 settembre, Palermo dal 16 al 23 settembre, e poi ancora Roma, Milano, Genova e Rimini in calendario dal 23 al 30 settembre e infine Bologna, Pescara, Verona e Vicenza previste dal 30 settembre al 7 ottobre. Sarà possibile scoprire da vicino tutta la gamma, salire in sella e provare le doti dinamiche degli Askoll.

