Askoll, 200 scooter per Cooltra e 1.400 batterie

Askoll ha comunicato di aver ricevuto da Cooltra un ordine per 200 scooter elettrici eS 2 Sharing e di 1.400 batterie.

Specialmente negli scorsi anni, abbiamo visto come i numeri dello sharing si incrocino con quelli del mercato delle due ruote elettriche. Ne è un esempio l’ultimo annuncio comunicato da Askoll. La Casa vicentina infatti ha appena ricevuto un importante ordine di 200 eS 2 Sharing e di 1.400 batterie. I veicoli verranno impiegati in Italia ad incremento e sostituzione dei veicoli in sharing.

Lo scooter Askoll per Cooltra

L’Askoll eS 2 Sharing è uno scooter L2e con potenza di 2.200 W e una velocità massima di 45 km/h. È dotato di due batterie agli ioni di litio, che insieme hanno una capacità di 2.800 Wh, con un’autonomia massima di circa 80 km.

La facilità di sostituzione delle batterie (oltre alla qualità costruttiva) è la chiave di un’alleanza ben rodata tra Askoll e Cooltra. Inoltra l’allestimento Sharing 2.8 è dotato di un sistema elettronico di geolocalizzazione e comunicazione con la centrale operativa che permette l’attivazione del veicolo tramite un’APP per smartphone, lo sblocco del cavalletto e l’apertura del bauletto di corredo al veicolo ove sono alloggiati due caschi per guidatore ed eventuale passeggero.

“Siamo orgogliosi – ha detto Gianfranco Nanni, Amministratore Delegato di Askoll EVA – di consolidare e rafforzare la nostra partnership con Cooltra, leader europeo nell’e-scooter sharing, attraverso questo nuovo accordo. La fornitura di 200 scooter eS2 Sharing rappresenta un passo significativo verso la promozione della mobilità sostenibile in Italia. Siamo contenti della fiducia che Cooltra ripone nelle nostre tecnologie. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per promuovere una mobilità urbana più sostenibile e consapevole”.

