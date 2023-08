Arriva Mona, nuovo marchio elettrico cinese. Da noi il nome susciterà gli inevitabili risolini, ma il progetto è molto serio e ha alle spalle il colosso Xpeng.

Arriva Mona, frutto di un’acquisizione di Xpeng

Il produttore di veicoli elettrici cinese Xpeng ha annunciato che acquisirà l’unità di veicoli elettrici intelligenti della società di ride-hailing Didi. Didi, definita spesso l’Uber cinese, passerà di mano per 744 milioni di dollari: entrambe le società formeranno poi una partnership strategica. Xpeng prevede di lanciare un nuovo marchio di veicoli elettrici nel 2024, attualmente in fase di sviluppo, appunto con il nome di progetto Mona. La società sfrutterà il nuovo marchio per espandersi nel segmento del mercato di massa della fascia di prezzo di 150.000 RMB, pari a circa 19 mila euro. Il prezzo è riferito alla Cina, mercato in cui tutte le auto costano molto meno che da noi. L’idea è di accelerare l’adozione di elettriche Smart e di tecnologie in questo segmento. DiDi fornirà supporto al progetto tramite l’accesso al suo mercato nazionale della mobilità condivisa.

Un’azienda nata dal gotha dell’hi-tech cinese

Nell’ambito dell’operazione, Xpeng emetterà azioni ordinarie di Classe A della società, che rappresentano circa il 3,25% del capitale azionario in circolazione, per acquisire attività relative al progetto Smart EV di DiDi. DiDi diventerà così un azionista strategico della società, con un periodo di lock-up di 24 mesi dopo il closing iniziale. La Xpeng è stata co-fondato nel 2014 da Henry Xia (Xia Heng) e He Tao, ex dirigenti di GAC Group. A finanziare la neonata azienda è stato He Xiaopeng, fondatore di UCWeb ed ex dirigente di Alibaba, con Lei Jun, fondatore di Xiaomi. Tra i principali investitori cinesi e internazionali figurano oggi Alibaba, Foxconn e IDG Capital. Un ulteriore investimento di capitali è arrivato nel 2018 dal vice presidente di Alibaba Joseph Tsai, che in seguito è entrato a far parte del consiglio di Xpeng.

L’energia per la nostra auto elettrica? Non più di 3-4 cicli di lavatrice… Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico