Arriva la versione base di Smart #1. In Germania il prezzo è di 37.490 euro, 5 mila in meno rispetto al prezzo attuale. Con batteria da 49 kWh invece di 66.

Arriva la versione base, con autonomia di 310 km

Non è stata una partenza facile quella del Suv targato Smart, che ha rappresentato una virata decisa rispetto alle citycar a cui il marchio ci aveva da sempre abituato. In Italia, per esempio, mei primi 9 mesi del 2023 se ne sono venduti solo 173, a causa anche di un Listino piuttosto costoso. Ora arriva una versione base in cui cambia non solo la capacità della batteria, a 49 kWh lordi o 47 kWh netti (rispetto ai 66 kWh lordi o 62 kWh netti). Ma anche la chimica delle celle diventa più economica, passando dalle NMC alle LFP. Ovviamente cambia anche l’autonomia, che scende a 310 km, facendo di questa versione denominata #1 Pro un veicolo soprattutto per uso cittadino. La ricarica conserva comunque una buona potenza: in DC si arriva a 130 kW, tale da concludere l’operazione in meno di 30 minuti “in condizioni ottimali”.

“Studiata per chi vice in città e per i pendolari”

Il calo dell’autonomia non coincide comunque a rinunce sul piano delle prestazioni.

La potenza di picco del motore resta notevole, 200 kW. E anche le dotazioni interne sono da auto premium, con clima automatico a due zone, sedili climatizzati anteriori riscaldati, cerchi in lega da 19 pollici e fari a LED. La Smart fa sapere che la #1 Pro potrà essere ordinata da metà autunno 2023, a partire da Germania, Francia, Spagna, Italia e Svizzera. Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, esclude che ci si trovi di fronte a un prodotto più povero: “Siamo felici di poter essere all’altezza delle aspettative degli automobilisti urbani, che si concentrano maggiormente su aspetti pratici come un buon rapporto corpo-spazio. E per i quali un’autonomia di circa 300 km è assolutamente sufficiente. La #1 Pro è un’auto per gli abitanti delle città e i pendolari attenti all’ambiente che non possono fare a meno della qualità premium e dell’approccio elettrico”.

