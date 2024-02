Arriva il Microlino Lite per i 14enni: la versione L6e offre la stessa autonomia della variante già disponibile in Italia, ma con velocità limitata ai 45 km/h.

Arriva il Microlino Lite: velocità massima 45 km/h, prezzo 17.900 euro

Il Microlino Lite, progettato dalla svizzera Micro con linee ispirate alla mitica Isetta, è prodotto in Italia, a Torino. Sarà ordinabile da aprile, dopo la presentazione nel Salone in corso a Ginevra, con un prezzo di partenza di 17.900 euro, meno incentivi. Disponibile in due varianti di colore, Venice Blue e Berlin Anthracite, è guidabile anche da chi dispone di patente di guida AM, che si può appunto conseguire già a 14 anni. Il costruttore insiste sul fatto che, pur trattandosi di una “macchinetta”, il Microlino offre una notevole sicurezza, con la carrozzeria autoportante in acciaio ad alta resistenza: “Microlino Lite stabilisce nuovi standard in termini di dinamica di guida e sicurezza nella sua classe di appartenenza”. Ovviamente si tratta di un mezzo per città e dintorni: l’autonomia di base è di circa 100 km, che può essere estesa fino a 180 km.

Tetto apribile e bagagliaio da 230 litri,

Altra caratteristica del Microlino è il tetto apribile, con un bagagliaio che ha una capienza fino a 230 litri. Questa inconfondibile macchinetta rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo Koelliker di Milano, distributore per l’Italia, nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica. Questo attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale selezionate a livello mondiale, soprattutto nel Far East. Nel portafoglio di Koelliker fanno parte ora anche auto e veicoli commerciali elettrici di nuove marche cinesi.

