Arc ha dichiarato fallimento. Il marchio inglese che produce una delle moto elettriche più spettacolari in commercio è di nuovo nei guai economici.

È un peccato che Arc esca dai giochi. Seppur con limitatissima produzione e prezzi funanbolici, il marchio di Coventry è la dimostrazione di come sia possibile fare moto elettriche di straordinaria bellezza e tecnologicamente avanzatissime.

Quello dei veicoli di lusso è un mercato pericoloso, specialmente agli esordi e il CEO Mark Truman su MCN non ha usato giri di parole per descrivere come funziona:“In definitiva, quando vendi prodotti su misura a basso volume e ad alto costo, non sono necessarie molte persone che ti deludono per metterti in una posizione difficile”.

Arc è un marchio che ha saputo ritagliarsi una nicchia di clienti tra uomini d’affari, reali mediorientali e star di Hollywood. Un pubblico esigente che non ha tempo da perdere e che può permettersi di cambiare idea molto in fretta. “Le cose stavano andando molto bene – spiega Truman nell’intervista -, ma i problemi di distribuzione negli Stati Uniti hanno gravemente danneggiato le nostre entrate, costringendoci a cercare investimenti”.

Per un ulteriore rilancio dell’azienda servirebbero innanzitutto dei fondi, ma un aiuto potrebbe arrivare presto dall’UE. Infatti, sostiene Truman, che l’omologazione della Vector sia prossima. Questo significherebbe un nuovo potenziale mercato. Nel frattempo si stanno cercando investitori senza smettere di garantire il supporto a chi già possiede una moto Arc.

“La prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo resi conto che ciò sarebbe accaduto è stata contattare tutti i clienti”, ha raccontato Truman -. Tutti sono stati estremamente comprensivi e ci hanno augurato il meglio e speravano che potessimo correggere la situazione”.

