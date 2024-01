Ansia da autonomia: Tesla Model 3 Long Range usata o la nuova SR?

Tesla Model 3 Long Range usata o la rinnovata Model 3 SR nuova? Carlo passerà alla sua prima auto elettrica, ma come tutti i debuttanti ha la solita ansia da autonomia. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Quei 240 km da Chieti a Roma che alimentano i miei dubbi: mi basterà l’autonomia?

“S crivo per porre un quesito a cui non trovo soluzione:

sarebbe la mia prima elettrica e con la solita ansia da autonomia sarei indirizzato ad una model 3 long range 2021 piuttosto che ad una model 3 standard range nuova con tutti gli aggiornamenti. I punti a favore dell’usata sono che la prenderei direttamente da Tesla con tutte le garanzie (seppur il sito non riporta lo stato batteria), interni premium bianchi, autopilot completo, prestazioni super. Costo sui 37000 e circa 60000 km

Invece la model 3 SR my24 ha altri punti a suo favore: efficienza più alta tra minor peso e aerodinamica, interni rinnovati con ventilazione, doppio schermo e insonorizzazione migliore. Chiaramente nuova….ma autonomia inferiore! seppur meno di 100 km

I miei spostamenti quotidiani sono massimo di 100 – 120 km, una volta al mese faccio la tratta Chieti Roma, circa 240 km.

Insomma come si evince non so decidermi…grazie „ . Alessandro De carlo

L’ansia passerà in tre giorni: l’autonomia basta e avanza

Risposta-Se le sue percorrenze abituali sono quelle che ha detto, non vediamo perché si dovrebbe preoccupare per l’autonomia della sua futura BEV. La Tesla Model 3 SR ha un’autonomia dichiarata di 406 km, e reale di oltre 350 km. Viaggiando in autostrada a velocità di codice, anche in pieno inverno potrà contare su almeno 250-260 km, sufficienti a coprire la distanza Chieti-Roma senza necessità di una sosta. Se le sue percorrenze abituali sono quelle che ha detto, non vediamo perché si dovrebbe preoccupare per l’autonomia della sua futura BEV. Laha un’autonomia, e reale di oltre 350 km. Viaggiando in autostrada a velocità di codice, anche in pieno inverno potrà, sufficienti a coprire la distanza Chieti-Roma senza necessità di una sosta.

In ogni caso non mancano sul percorso colonnine veloci per un rabbocco di pochi minuti. C’è anche un Supercharger Tesla in località Carsoli Oricola dove potrà usufruire delle ottime tariffe riservate ai teslari e della ricarica Plug an Charge senza app o RIFD card. Arrivato a destinazione potrà lasciare l’auto collegata anche a una colonnina a bassa potenza per il tempo necessario a sbrigare i suoi impegni. Per gli spostamenti quotidiani, poi, le basterà caricare due o tre volte alla settimana nel suo garage.

Vedrà che l’ansia da autonomia, passati i primi duo e tre giorni, sarà l’ultimo dei suoi problemi.