Anche Samsung è pronta per le batterie a stato solido

Samsung metterà in commercio batterie allo stato solido entro il 2026.

Quando annunci del genere arrivano da intraprendenti start up o produttori cinesi di seconda fascia lo scetticismo è d’obbligo: tante volte l’hanno promesso e mai messo in pratica. Ma se ad affermarlo è uno dei più prestigiosi colossi mondiali dell’elettronica qualche credito in più lo merita.

Nelle batterie per veicoli elettrici Samsung SDI ha contratti di fornitura con Stellantis, Volvo, BMW e Lucid. E una storia già ventennale nelle batterie al litio per PC e cellulari.

Ora Samsung annuncia di aver sviluppato una suite di tecnologie per le batterie a ricarica rapida e a lunga durata. Nonché una road map definita per la produzione di massa di batterie allo stato solido (ASB).

Samsung SDI prevede di produrre su scala industriale batterie allo stato solido da 900 Wh/L utilizzando le sue tecnologie ad elettrolita solido e senza anodo, l’ultima delle quali consente una maggiore capacità del catodo. La densità energetica è superiore del 40% rispetto alla P5, la batteria prismatica di Samsung SDI in produzione.

Samsung SDI ha anche presentato la sua tecnologia di ricarica ultraveloce, che può raggiungere l’80% di carica dall’8% in 9 minuti ottimizzando il percorso di trasferimento degli ioni di litio e consentendo una bassa resistenza. L’azienda stima di essere pronta entro il 2026.

Entro il 2029 batterie a ricarica ultraveloce. E dureranno 20 anni

Prevede inoltre di creare e produrre in serie una batteria che abbia una durata di 20 anni entro il 2029; tecnologia cell-to-pack (CTP) per celle prismatiche, che riduce il numero di componenti di oltre il 35% e il peso del 20%; e la sua tecnologia a “zero propagazione termica”, una caratteristica di sicurezza che impedisce la propagazione della fuga termica in caso di incendio o impatto.

«I nostri preparativi per la produzione in serie di prodotti di prossima generazione con diversi fattori di forma, come le batterie allo stato solido, sono ben avviati», ha affermato Yoon-ho Choi, Presidente di Samsung SDI.

