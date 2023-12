Anche il Canada mette al bando le termiche dal 2035

Come in Europa, anche in Canada l’industria automobilistica ha criticato il provvedimento. Le normative, sostiene, sono troppo ambiziose, i veicoli elettrici troppo costosi, la rete di ricarica ancora incompleta. Le critiche riguardano anche le condizioni ambientali poco favorevoli alle auto elettriche, con temperature invernali molto rigide e un vastissimo territorio (il Canada è il secondo Paese più vasto del mondo dopo la Russia) caratterizzato da insediamenti in zone remote.