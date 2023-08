Altra indagine su Tesla per “difetti allo sterzo”

Altra indagine su Tesla per 12 segnalazioni di “perdita di controllo dell’auto” a seguito di presunti guasti dello sterzo o del servosterzo. Indaga la NHTSA.

Altra indagine su Tesla: segnalati problemi a sterzo e servosterzo

La NHTSA è l’ente federale americano che vigila sulla sicurezza stradale, spesso partendo dalle segnalazioni di presunti difetti delle auto, con rischi per chi è a bordo. Ora ha annunciato di aver avviato un’indagine sulle nuove Tesla Model 3 e Model Y, quest’ultima l’auto più venduta al mondo (e l’elettrica al primo posto in Italia). La notizia è stata rivelata dal sito americano Electrek, che ricorda come la marca di Elon Musk sia stata sottoposta a molte indagini da parte della NHTSA. In particolare per presunti malfunzionamenti del pilota automatico e della guida autonoma, l’Autopilot. Aggiungendo che non è chiaro se vi sia correlazione tra i due tipi di problemi. Il fascicolo preliminare aperto dall’Office of Defects Investigation (ODI) dell’ente federale riguarda esemplari di Model 3 e Model Y del 2023. A causa appunto di segnalazioni di impossibilità di guidare il veicolo per indurimento dello sterzo e del servosterzo.

I casi in esame sono 12, uno con incidente

Trattandosi di una fase preliminare dell’indagine, la NHTSA non ha rivelato molti dettagli sui reclami. Si sa solo che cinque segnalazioni vertono sull’impossibilità di guidare il veicolo, mentre le altri sette riguardano la perdita di efficacia del servosterzo. Con conseguente aumento dello sforzo per controllare la tenuta di strada del veicolo. L’ambito dell’indagine comprende 280.000 veicoli da monitorare, tra Model 3 e Model Y: il primo passo sarà valutare portata e frequenza del problema. Esaminando poi i processi di produzione e l’eventuale consistenza e gravità dei problemi associati alla condizione segnalata dai ricorrenti. Finora nessuno degli incidenti segnalati ha provocato lesioni a persone né tantomeno decessi, ma la NHTSA afferma che un caso è stato provocato un incidente o un incendio. Electrek fa notare che Tesla è da tempo nel mirino dell’autorità federale, ma finora è uscita indenne da tutte le indagini. Tra cui quella sulle famose “unintended acceleration”, accelerazioni improvvise e non volute.