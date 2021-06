Allarme ANCMA: l’Ecobonus moto sulla pelle delle aziende

L’Ecobonus moto “pesa” sulle spalle dei rivenditori, che devono anticipare gli sconti attendendo poi i rimborsi dalle case. Perchè allora non consentire la cessione del credito d’imposta, come avviene per il superincentivo edilizio? Lo chiede Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Rimborsi statali in ritardo: piccole aziende nei guai

«È necessario intervenire subito per introdurre la possibilità di cessione del credito d’imposta ad altri soggetti come avviene per l’Ecobonus edilizio o la tenuta finanziaria di molte delle nostre imprese sarà a rischio» dice Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA. In un comunicato annuncia poi «iniziative a livello parlamentare» per ottenere modifiche nella conversione in legge del Decreto Sostegni bis.