Come posso alimentare casa con la mia BEV?

Francesco pensa all’auto elettrica anche come accumulo di energia per alimentare casa, in aggiunta a un impianto fotovoltaico. Chiede se esistono auto e wallbox che lo consentano. Inviate i quesiti e le osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Vorrei prendere una macchina elettrica e intanto installare i pannelli solari.

Quindi poi usare la batteria della macchina per alimentare casa la notte.

Tutti gli installatori di pannelli mi danno del matto che è una cosa inconcepibile…

Sono fermo e non posso prendere una decisione.

Mi date una dritta…

Serve un inverter appropriato per questo lavoro o basta solo la wallbox bidirezionale e ovviamente la macchina che lo permette?

La Tesla Model3 ultimo modello permette di fare questo lavoro„. Francesco D.

E’ vietato: dovrebbe staccarsi dalla rete

Risposta-Come abbiamo scritto più volte, Francesco, è vietato alimentare casa dalla batteria di un’auto elettrica, se l’impianto domestico è connesso alla rete. Potrebbe farlo solo se casa sua fosse completamente autonoma.

Questo prevede la legge, anche se tecnicamente ogni batteria auto potrebbe essere abilitata a rilasciare energia all’esterno (non solo Tesla, ma tutte le coreane e gran parte delle cinesi hanno questa funzione), molte wallbox sono abilitate alla bidirezionalità e ogni inverter potrebbe farlo.

Tuttavia ogni immissione di energia elettrica in rete deve essere disciplinata da una precisa normativa e regolata direttamente dal gestore della rete, responsabile di mantenerla in costante equilibrio (tanto richiesto, tanto immesso). Per il momento sono in corso solo sperimentazioni che riguardano sia la funzionalità che interessa a lei, in gergo vehicle to home (V2G), sia quella più ampia del vehicle to grid (V2G) che permetterebbe di utilizzare le batterie auto come parte del sistema generale di stoccaggio dell’energia da utilizzare nei momenti di picco della domanda.

Questa sarà in futuro una tecnologia chiave per mantenere il bilanciamento del sistema elettrico quando gran parte della generazione elettrica deriverà da fonti rinnovabili, discontinue e non programmabili. Ma questo è un ecosistema ancora tutto da sviluppare.

