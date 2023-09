Al via domani l’Italian Bike Festival 2023. Tutte le info

Dal 15 al 17 settembre è di scena all’Autodromo di Misano l’Italian Bike Festival 2023. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle due ruote a pedali e del cicloturismo.

È ormai giunto alla sesta edizione l’Italian Bike Festival e si attesta ormai a livello europeo come uno dei più importanti eventi dedicati alle bici e al mondo che gravita intorno ai pedali. Dallo scorso anno l’IBF si è trasferito nel piazzale del circuito di Misano in un ampio spazio molto fruibile dal pubblico: 80.000 mq di evento tra area espositiva, tracciati per il test prodotto, aree relax e intrattenimento.

Negli stand sarà possibile vedere e toccare con mano tutte le novità dei principali brand di settore. Saranno presenti oltre 500 espositori tra produttori, importatori, brand di accessori e di abbigliamento. Inoltre grande spazio sarà dedicato anche alla cultura del turismo in bicicletta. Diverse Regioni parteciperanno con i propri stand per dare tutte le informazioni sugli itinerari ciclistici più interessanti.

L’ingresso all’Italian Bike Festival è gratuito, basta solo registrarsi sul sito dell’evento. I cancelli saranno aperti venerdì dalle 12.00 alle 19.00; sabato dalle 9.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 18.00. L’indirizzo è: Viale Daijiro Kato, 10, 47843 Misano Adriatico RN.

All’Italian Bike Festiva si va per pedalare

Immancabile in ormai tutti gli eventi di questo tipo è la possibilità di testare tantissime bici. In particolare all’IBF si potranno provare bici ed eBike direttamente all’interno del circuito di Misano. Per gli amanti dell’off-road sarà allestito un percorso sterrato sulla montagnetta ai bordi della pista. I test sono gratuiti e basterà essere registrati per poter chiedere in prova i modelli che si preferiscono. Un giro all’IBF vale la pena farlo anche solo per provare l’emozione di un giro di pista.

Italian Bike Festival per bambini

Tantissimo spazio e tante attività dedicate anche ai più giovani Nell’area Kids pump track un team dedicato insegnerà ai bambini più piccoli ad andare in bicicletta, a sviluppare le proprie capacità di coordinazione, l’agilità e l’equilibrio e la tecnica, attraverso l’utilizzo delle balance bike, le biciclette senza pedali.

Nell’Area Kids – Al Campetto bambini e ragazzi potranno testare le biciclette messe a disposizione dalle aziende. Due le aree prova: una per i più piccoli dai 2 ai 6 anni con mini strutture, e l’altra per i più grandi dai 6 ai 14 anni, con percorsi più difficili, tra curve, rampe e tavole.

La zona Skills pump track invece sarà aperta a tutti con una pista di prove libere in cui testare le bici offerte dalle aziende.

