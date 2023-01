Al Tonale con la Zoe: i consumi sottozero

Al Tonale con la Zoe, con temperature abbondantemente sottozero: Nicola, un lettore, ci racconta com’è andata, dove ha ricaricato, quanto ha consumato.

di Nicola Sciancalepore

“ V i invio il report sul viaggio in montagna fatto con la Zoe R135 del 2021. 27.000 km all’attivo. Partenza da Padova 25 gennaio con gomme invernali nuove, un passeggero e circa 100 kg di bagagli. Batteria 100% e indovinometro a 300 km (60 meno che d’estate) di autonomia. Temperatura 10 °, clima a 20 °, sci sul tetto “ .

La mia Renault accetterebbe fino a 50 kW, ma non sale oltre i 32 kW

“Dopo 10 km entro in A4, tolgo modalità ECO e metto il cruise a 110 km/h. Verso Desenzano la batteria è al 60%. Esco a BS ovest, reimposto ECO, per arrivare poco dopo all’outlet Franciacorta che dispone di 2 colonnine CC 50 kwh (sia Combo che Chademo) e 2 AC da 22 kW. Costo della Fast sui 90 cent/kW. All’arrivo sono al 40% e opto per la fast. Non molto intuitivo il funzionamento, non si capisce di selezionare sul display la presa Combo, ma dopo 10 minuti di smanettamento inizio la ricarica. La mia Zoe accetta fino a 50 kW in CC, ma non sale sopra i 32. Da capire se il collo di bottiglia sia dato dalla colonnina, dalla Zoe o dal freddo. Ma tant’è. Dopo 39′ riparto con l’80%. Ora è tutta statale per lo più pianeggiante, con lunghe salite e discese leggere costeggiando il lago d’Iseo fino a Edolo. Qui inizia la salita fino all’appartamento a Ponte di Legno, a 1.200 metri. Sempre in ECO, tranne per un sorpasso. Arrivo con batteria 37%, temperatura -7. Avendo caricato in itinere un 40%, la prima conclusione è che per arrivare a destinazione non ce l’avrei fatta solo per un 3%”.

Al Tonale con la Zoe: le colonnine ci sono, ma a certi prezzi…

“Il viaggio è stato di 266 km e 1.200 metri di dislivello, sottozero all’arrivo. Esattamente la previsione dell’ app Nextcharge che uso. Il giorno dopo, col 37%, salgo al passo Tonale. 11 km con 800 metri di dislivello, che portano la batteria al 26%. Sempre abbondantemente sottozero. Con il ritorno a Ponte di Legno la frenata rigenerativa veleggiata in D mi regala un 3% e torno a 29%. Conclusioni: mi aspettavo questa performance, in linea con le previsioni. Un viaggio così con la Zoe non è un problema, a patto di fare i 110 km/h in autostrada e farsi un giro all’outlet. Volendo, avrei potuto fare una sosta di 20 min invece che 40′. A Ponte di Legno le colonnine abbondano sia AC che DC. L’indovinometro diceva 300 km, ma non poteva sapere della salita e degli sci sul tetto. Quindi ci sta che abbia sbagliato di circa 50 km. I costi. C’è poco da dire: ricaricare a 0.90€/kW alle fast e 0.70 €/kW alle AC significa viaggiare come un 2.000 cc benzina o poco meno. In vacanza ci sta, ma nel quotidiano o wallbox a casa o si piange”.

