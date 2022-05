Al lavoro in scooter Cooltra, offre l’azienda

Al lavoro in scooter Cooltra (elettrico), offre la tua azienda, che incentiva così i dipendenti a evitare l’auto, a favore di un mezzo ecologico e poco ingombrante.

Al lavoro in scooter Cooltra, 20 minuti al giorno

La pandemia Covid ha generato un’accelerazione nella domanda di micro-mobilità individuale green, da privati e aziende. Un protagonista di questa rivoluzione dolce è Cooltra, multinazionale leader in Europa nel servizio di e-scooter sharing. In Italia detiene il 70% del mercato, con 2.500 scooter, equamente distribuiti tra Roma e Milano. Dall’esigenza dei dipendenti di raggiungere il luogo di lavoro in modo comodo e veloce è nato il servizio Cooltra for Employees, già in uso da grandi aziende come Enel. Con un “coupon digitale” della durata di un mese, messo a disposizione dalla società, i dipendenti hanno diritto a circa 20 minuti (pari a 5 euro di credito) di utilizzo giornaliero. Week-end compresi. Per un controvalore economico mensile stimato in circa 150 euro, a fonte di un costo di 20 euro sostenuto dall’azienda. Oltre che in Italia, il servizio è attivo in Francia e Spagna (a Barcellona sono disponibili anche le e-bike).

1.200 dipendenti Enel hanno già aderito, a Roma e Milano

In Italia Enel ha fatto da apripista, ma presto altre aziende utilizzeranno Cooltra for Employees. Cristiana Di Giuliomaria, Mobility Manager di Enel Group, spiega: “L’iniziativa è un’opportunità per i dipendenti di Roma e Milano di sperimentare nuove forme di mobilità sostenibile, innovativa e rispettosa dell’ambiente. In cinque periodi distinti sono stati ben 1.200 i dipendenti che hanno aderito. Sono stati percorsi più o meno 10.000 km in elettrico, quindi ad emissioni zero, per un risparmio di circa 800 kg di CO2 non emessa nell’ambiente.” Marco Pennacchioni, Global Digital Solutions Manager di Enel Green Power, è uno dei fruitori di Cooltra for Employees. “Una soluzione di mobilità semplice e sicura, soprattutto in concomitanza del ritorno in ufficio post pandemia“. Anche Tatiana Glouchtchenko, Global PPA Origination Manager Enel Green Power, ha utilizzato e apprezzato il servizio. Non solo per andare a lavoro, ma anche per il tempo libero.

— Iscriviti gratuitamente alla Newslettere al canale YouTube di Vaielettrico.it —