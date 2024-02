Agrivoltaico da evitare: “Ecco le prove”

“Q ualche tempo fa mi permisi di segnalare nei commenti ad una vostra news, una situazione che si stava verificando. E cioè la trasformazione di campi coltivati in parchi fotovoltaici.

Con la dicitura Agrivoltaico sembra che le coseMa nella maggioranza dei casi, la coesistenza sarà, visto il tipo di strutture. Naturalmente sono stato preso come un deficiente dai sapientoni e. “Non un campo è stato toccato” qualcuno scrisse.le prove dei danni cheporterà. Nell’ interesse di tutti, spero in articolo onesto intellettualmente, che porti a conoscenza del problema. Saluti

Risposta. Calma e gesso: questo sito non è portatore di un pensiero unico, ospita tutti i punti di vista, anche i più critici nei confronti dei nostri articoli. Ciò detto: non conosciamo la situazione friulana e non siamo in grado di dire se ci sono stati gli abusi denunciati dal consigliere del Movimento 5 Stelle.

Sappiamo però che, se realizzato secondo i giusti crismi, l’agrivoltaico può essere un’opportunità per produrre energia pulita coesistendo con alcuni tipi di coltivazioni. Ci devono essere regole e limiti, certo. Ma è anche vero che le nostre campagne si stanno spopolando e crescono a vista d’occhio le aree in cui l’agrivoltaico può essere un’importante fonte di reddito. E in più far sì che che chi gestisce i terreni faccia quel minimo di manutenzione (ai canali di scolo, per esempio) che serve anche per contenere i danni delle calamità naturali. C’è pure qualche beneficio per le colture sottostanti, come il minore consumo di acqua per l’irrigazione, grazie al parziale ombreggiamento da moduli fotovoltaici.

E infine: dove sarebbero le prove? E prove di che? Con tutto il rispetto per la consigliera cinquestelle Rosaria Capozzi, il tenore scientifico e la documentazione a supporto della sua denuncia hanno lo stesso spessore di analoghe iniziative contro i vaccini Covid o le scie chimiche.