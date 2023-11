Agrialp: in montagna con l’elettrico (Bolzano 23 – 26 novembre)

Una fiera sul lavoro in montagna con un focus sulla mobilità e sui mezzi di lavoro elettrici. Appuntamento a Agrialp, alla Fiera di Bolzano (23 – 26 novembre) dove è stato allestito “Energy Greenhouse – la serra dell’energia”, dedicato anche all’agrivoltaico, alla mobilità elettrica e all’automazione.

Verso l’agricoltura del futuro: agrivoltaico, mobilità elettrica e automazione

Si parte dall’energia e non dalle macchine alla Fiera di Bolzano dove i mezzi di lavoro sono legati e collegati alle nuove frontiere dell’agrivoltaico ovvero nell’area “Energy Greenhouse – la serra dell’energia” verranno inclusi diversi aspetti legati all’energia green applicata in agricoltura con la mobilità elettrica e l’automazione.

In sintesi spazio a novità ed innovazioni ed esposizione di macchinari agricoli e forestali green, oltre a dispositivi e soluzioni basate sul riutilizzo delle risorse e sul risparmio energetico.

Cosa si può vedere di elettrico

Abbiamo monitorato la presenza delle macchine elettriche in esposizione. A iniziare dal nuovo caricatore elettrico 23e di Schäffer. Un motore da 21 kW di potenza e due opzioni per la batteria: pacco da 6,7 o 13, 4 kWh con possibilità di inserire il secondo pacco in qualsiasi momento. In questo modo aumenta l’autonomia per giornate di gran lavoro.

Offre due opzioni la modalità di ricarica: sistema di bordo, 230 V / 16 A oppure sistema esterno, 400 V / 32 A. Può essere caricato fino all’80% in 30 minuti in modalità fast offre il recupero energetico con la frenata.

L’azienda indica dove si può utilizzare: “Il 23e è adatto all’uso all’esterno di stalle, fienili, capannoni, depositi, magazzini

e anche maneggi. Il sistema di raffreddamento ad acqua contribuisce a pulire l’aria e regola la temperatura dei motori elettrici, eliminando la necessità di un ventilatore sovradimensionato e la turbolenza associata di polvere e paglia che ne deriva“.

In esposizione anche il carrello elettrico Ecko Boost della Koller utilizzato nei lavori forestali. Interessante il Compakt Comfort eDrive, una falciatrice elettrica per i lavori sul verde, come la Xelom Alpin 10 Fully Electric Mower sviluppata per uso agricolo e municipale, “adatta a terreni impegnativi e pendenze elevate”. Ci sono poi diversi espositori di modelli e moduli fotovoltaici.

