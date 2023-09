A Malpensa attive 3 Free to X ultrafast

A Malpensa sono state attivate tre colonnine ultrafast di Free to X, con potenza fino a 300 kW. Una stazione analoga è già in servizio da un anno a Linate.

A Malpensa con le colonnine Alpitronic da 300 kW

Non solo autostrade: la rete di ASPI continua ad espandersi anche in gradi location come gli aeroporti. La stazione di Malpensa, ideale anche per chi sta aspettando passeggeri in arrivo, è stata installata grazie alla sinergia con SEA, la società di gestione degli scali milanesi. È composta da 3 colonnine Alpitronic HYC300, ciascuna dotata di due connettori CCS2, con potenza di erogazione fino a 300kW. Consentirà di caricare 6 veicoli contemporaneamente in 15\20 minuti. C’è poi unacolonnina EVTEC Cappuccino&Charge dotata di connettori CCS2 e CHAdeMO con potenza di erogazione fino a 64KW. Oltre ad una presa Type2 per la ricarica in AC fino a 22kW. I punti di ricarica, operativi h.24, accettano tutte le forme di pagamento, app e card, con i principali Mobility Service Provider. E sono alimentate con energia 100% rinnovabile.

Pensata per i passeggeri, ma anche per chi vive e lavora in zona

La dotazione comprende inoltre 2 colonnine aggiuntive, di cui una superfast (150kW), capaci di caricare 4 auto, nelle aree esterne ai Terminal dedicati all’aviazione privata. “Nel corso del 2021 abbiamo costituito questa società per sviluppare servizi innovativi legati alla mobilità e alla sostenibilità“, ricorda il CEO di Free To X Giorgio Moroni . “Dopo l’apertura della stazione di Linate un anno fa, attiviamo anche la Superfast Charging Station di Malpensa, un ulteriore tassello della partnership con SEA“. Armando Brunini, AD di SEA Aeroporti di Milano, aggiunge: “Ci impegniamo da oltre dieci anni a migliorare la sostenibilità dei nostri aeroporti. L’introduzione delle colonnine a disposizione delle auto dei passeggeri, ma anche di chi vive e lavora nei pressi dell’aeroporto, rappresenta un altro concreto passo in avanti“.-

