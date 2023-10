A 73 anni via l’ibrida per l’EV: “Ripuliamo il pianeta”

A 73 anni Renzo ha deciso di rivendere la Yaris da poco acquistata per un’elettrica: “Voglio dare il mio contributo a salvare il pianeta”, ci scrive. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

A 73 anni dice “È la mia ultima occasione per dare un contributo…”

“Ho appena venduto una Yaris Cross di tre mesi di vita e 800 km percorsi, per poter acquistarne (devo decidere ancora il modello) una full Electric. Non che la macchina non mi piacesse ed era anche molto piacevole da guidare, con consumi inoltre abbastanza contenuti. Però io credo molto nella transizione energetica a zero emissioni. Ed essendo io un uomo di 73 anni era forse l’ultima occasione per poter dare il mio contributo a ripulire questo nostro pianeta Basterebbe che ognuno di noi facesse qualcosa nel limite delle proprie possibilità, forse si raggiungerebbe prima questo obbiettivo“. Renzo

Ha ragione o torto? Questa volta non importa

Risposta. Per una volta vorremmo che il solito plotone di commentatori che si agita da ambo le parti deponesse le armi. Che lo facesse chi, da ambientalista, è convinto che cambiare macchina spesso sia comunque un peccato capitale. E che lo facesse anche chi ambientalista non è e continua a sostenere che, alla fin fine, un buon diesel è molto più sostenibile dell’elettrico. Un tempo si diceva che “è l’intenzione che conta“. E l’intenzione che muove Renzo nel passare all’elettrico, anche a fronte di un’evidente perdita economica, è degna di tutta la nostra ammirazione. Così come lo è la frase finale: “Basterebbe che ognuno di noi facesse qualcosa nel limite delle proprie possibilità, forse si raggiungerebbe prima questo obbiettivo”.

