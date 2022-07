A 18 anni sognavo la sportiva. Ma la mia 500e è meglio

Alberto è arrivato all’auto elettrica pensando a una city car da buon padre di famiglia, ma guidando la 500e appena acquistata si è accorto di aver soddisfatto anche il suo sogno adolescenziale di avere tra le mani un veicolo brillante e sportivo. Ricordiamo ai lettori che possono inviare racconti e testimonianze all’indirizzo info@vaielettrico.it .

di Alberto Vaccariello

Buongiorno, vi scrivo in quanto assiduo lettore di Vaielettrico da quasi un anno e volevo riportarvi la mia esperienza. Tutto nasce nel 2016 durante una gita a Livigno, dove vidi per la prima volta una macchina con uno stemma a forma di T. Non l’avevo mai vista e seguendo il panorama automobilistico per passione, capite bene che rimasi affascinato da quella macchina, con un tablet gigante al centro del cruscotto. Non capivo a cosa servisse.

Tornato a casa mi informai e scoprii di Tesla, dei problemi produttivi per la troppa richiesta e il resto come si suol dire è storia. Nel frattempo il mondo cambiava ed essendo lungimirante (avevo 26 anni all’epoca) invece di comprarmi la macchina sportiva, che sognavo a 18 anni (mi sarei accontentato di una Punto) decisi di comprarmi una 500x e trasformarla a GPL.

Prima avevo una Panda anche questa a GPL, divenuta poi la seconda auto di casa. Così avevo l’auto “grande” per i viaggi e già pronta per un possibile bimbo, arrivato l’anno scorso. Mi sono reso conto però che, anche se ora il prezzo del GPL è raddoppiato rispetto ai vecchi 0.35/38 al litro, continuando a risparmiare (meno rispetto a prima ) e facendo guidare la seconda auto a mia moglie, oramai a quasi 180.000km di GPL, la Panda aveva fatto il suo tempo, anche perché quasi tutti percorsi in città. E vi assicuro che si sentivano alla guida. E con un bambino piccolo volevo un’auto con tutti i sistemi di sicurezza.

Perciò mi son detto: facciamo un passo leggermente più lungo e benché un’altra auto a GPL fosse costata decisamente meno, abbiamo deciso di optare per una 500e con batteria da 42kw.

Per quanto mi riguarda l’ansia da ricarica non mi ha mai toccato, per ora, perché l’auto nasce per la città principalmente ed io la uso proprio per questo. Per i viaggi prendo quella grande. L’indovinometro, con carica al 100%, mi segna 280 km di autonomia in modalità range. Decisamente di meno rispetto ai 400 dichiarati (ma in modalità sherpa ) ma questo già lo sapevo.

Ho percorso ad oggi solo 700km caricando in casa da una presa shukocon con l’adattatore fornito in dotazione. Il giorno del ritiro dell’auto l’Acea mi ha aumentato i kW di casa a 6 e, caricando la sera, accendendo sia lavatrice che lavastoviglie, la corrente non è mai saltata. Ho fatto persino la prova con forno e condizionatore ed è rimasto tutto acceso.

Il mio dilemma nasce dal fatto che qualcuno dice giustamente di non caricare al 100% perché superato l’80%, quel 20% in più mi costerebbe più tempo, e soldi. Perciò quando l’attacco alla presa alle 11 di sera, imposto la durata fino alle 6 del mattino e dal computer di bordo decido a che potenza caricare (la scala va da 1 a 5 ) e in base alla scelta il tempo per raggiungere il 100% varia.

Di solito scelgo in base alla percentuale che ho a bordo e mi adeguo di conseguenza per arrivare sempre attorno all’80%. Faccio bene? Un paio di volte sono sceso di un 6%, casa lavoro casa. Andando poi a fare la spesa e sfruttando la colonnina gratuita del supermercato, ho ricaricato gratis il 15%. Sono così rientrato della spesa di quel giorno e del successivo.

Capite bene che quindi a casa non la carico tutte le sere: a che mi serve se già so i chilometri che farò il giorno dopo? Si, possono esserci imprevisti, ma in caso abbiamo la 500x, presa 1 volta in 10 giorni. Ma comunque con una media d’autonomia di 100/150 km in giro per Roma, quanto posso aver paura delle ricariche?

Poi ci sono le colonnine, ad ora mai usate perché costano troppo. Ma comunque non mi servono. So che ci vorranno anni per ammortizzare il costo di una bev ma l’auto “sportiva” anche se solo di 118cv è già arrivata. Perché rispetto al motore a combustione guidare una macchina elettrica come la 500e è tutt’altra cosa. Provare per credere.

