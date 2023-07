50 mila km con la Spring, ma ora un guasto…

50 mila km con la Spring: li ha percorsi Emanuele, un lettore che era più che soddisfatto della piccola Dacia. Ma ora un guasto blocca l’auto in officina, che fare? Vaielettrico risponde, come sempre all’indirizzo info@vaielettrico.it

50 mila km con la Spring: giunto rotto e auto ferma da 40 giorni

“Insieme a mia moglie, sono il possessore da settembre 2021 di una Dacia Spring. Apprezziamo molto l’auto sia per i ridotti costi di utilizzo che per le prestazioni e l’aspetto ecologico. La apprezziamo così tanto che abbiamo già percorso più di 50.000 km. Credo che siamo tra i primi a giungere a questo traguardo” Purtroppo il 24 maggio l’auto si è fermata dando un errore sulla batteria. Abbiamo chiamato l’assistenza stradale inclusa nel contratto di acquisto Dacia e un carroattrezzi ha portato il mezzo all’officina dove l’abbiamo acquistata. In un paio di giorni abbiamo avuto un’auto sostitutiva (una Panda ibrida). L’officina ci ha spiegato che il problema in cui è incorsa la nostra auto è dovuto ad un errore di progettazione: il giunto tra la batteria della trazione e l’impianto elettrico è esposto alle intemperie. E quindi (per via dei 50.000 km) si è ossidato, impedendo il passaggio della corrente e quindi bloccato la macchina. Quindi un problema “minore” perché appunto legato a questo giunto“.

L’assistenza non ha mosso un dito, che cosa posso fare? L’auto è in garanzia, ma…

“Il problema vero è emerso quando il concessionario si è accorto (con stupore) che Dacia non dispone del ricambio di questo pezzo. E quindi – mi ha detto – probabilmente si sarebbe reso necessario cambiare la batteria e l’impianto elettrico per intero. Questa complessa operazione però non può essere eseguita dal concessionario. L’auto deve essere trasportata a Bologna, dove Dacia ha l’unico centro autorizzato a intervenire sulle batterie. Qui inizia la nostra odissea. L’auto non è stata nemmeno portata a Bologna (cosa che dipende, a detta del concessionario, da Dacia), nonostante numerose telefonate al numero di assistenza. Pertanto dopo circa 40 giorni l’assistenza non ha ancora mosso un dito: come giudicare un servizio del genere? Se il problema è dovuto a questioni progettuali, tra 50.000 km mi ritroverò verosimilmente nella stessa situazione: cosa farò se non avrò più la garanzia? È normale un tempo di attesa del genere? Dacia è tenuta a sistemare l’errore di progettazione che causa il fermo-auto?“. Emanuele Coti Zelati

Risposta. Questo racconto conferma quel che abbiamo scritto più volte: le auto elettriche si guastano poco, meno delle auto termiche, ma se si guastano…Le officine abilitate a intervenire sono ancora poche, anche nelle reti di Case importanti come Renault-Dacia, e questo finisce per allungare a dismisura i tempi di ripristino. Oltretutto pesa la generale scarsità di pezzi di ricambio a lungo accusata da tutta l’industria dell’auto. Ciò non toglie che ci si debba organizzare per far fronte in tempi accettabili ai guasti di un’auto in garanzia. Tanto più se, come sostiene il concessionario, dovuti a un problema di progettazione. E l’assistenza dev’essere in grado di tenere informato il cliente sui tempi di riparazione. Seguiremo il caso per capire come va a finire.

I nostri test: la Dacia Spring alla prova autostrada

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube