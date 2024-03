50 mila in lista d’attesa per la R5

50 mila clienti in lista d’attesa per la R5: il dato è stato rivelato da Fabrice Cambolive, n.1 Renault. Non sono ancora veri contratti, ma l’interesse c’è.

50 mila clienti, assicura l’azienda, prime consegne tra settembre e ottobre

È chiaro che i top manager delle marche tendono sempre a enfatizzare l’attesa che c’è attorno ai modelli in arrivo. Ma tempo qualche mese e potremo verificare se quanto detto da Cambolive in un’intervista alla testata Automotive News si traduce in veri e propri contratti: “Abbiamo una lista d’attesa di 50.000 persone. Apriremo gli ordini a maggio e inizieremo a consegnare le auto a settembre o ottobre”. Spiegando che nel 2023, il 50% delle vendite di Renault sono state al dettaglio, a singoli clienti, e il 50% a flotte aziendali. Per la Renault 5 ci si aspetta che la divisione si attesti per il 40% ai clienti flotte e per il 60% ai privati. Cambolive ha aggiunto che uno dei target fondamentali per la nuova citycar elettrica è costituito da chi oggi guida una Zoe. Mentre non vede una concorrenza diretta con la Clio, disponibile in versione ibrida e al secondo posto assoluto nelle vendite in Europa nel 2023.

Confermata per l’anno prossimo l’arrivo della R4 elettrica

A differenza dei modelli del Gruppo Stellantis, come Jeep Avenger e ora Citroen C3, la Renault 5 non avrà versioni termiche, neppure con motorizzazioni ibride. È stato lo stesso numero uno del Gruppo, Luca De Meo, a rivelare che molti suoi tecnici premevano per mettere in produzione anche una R5 ibrida. Ipotesi esclusa dal top manager italiano. “Le auto termiche che vendiamo sono per lo più completamente ibride, quindi sono molto efficienti“, ha aggiunto Cambolive. “Per quanto riguarda la strategia per i veicoli elettrici, continueremo i nostri progressi nella riduzione dei costi. E trasferiremo parte dei guadagni sul prezzo delle auto, per avere maggiore competitività in futuro. Ma soprattutto, dopo aver lanciato due elettriche nel segmento C, la Scenic e la Megane, ci concentreremo sul segmento B. Lo faremo grazie a Renault 5 e Renault 4, un piccolo SUV previsto nel 2025. I maggiori volumi del cambiamento arriveranno qui”.