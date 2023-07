10 anni di BMW i3: quanta acqua…

10 anni di BMW i3: correvano i primi di luglio del 2013 quando le bisarche con le prime elettriche del marchio arrivarono a Milano. Quanta acqua è passata…

10 anni di BMW i3. E capisci quanto è migliorato l’elettrico…

Ci si chiede spesso quanto potranno progredire le auto elettriche, in termini di autonomia e prezzo. Si fanno previsioni, ma nessuno può rispondere con esattezza. Sappiamo quanto sono migliorate in questi 10 anni, grazie anche alla BMW i3, uno dei primissimi modelli ad essere lanciati. A ricordarci l’anniversario, su Linkedin, è Silvia Acrocece, e-mobility manager di BMW Italia: “L’8 luglio 2013, le prime BMW i3 arrivarono in Italia! Servirono anni di intenso lavoro su Project i (2007) per realizzare una soluzione di mobilità elettrica che ponesse al centro l’uomo e l’attenzione alla sostenibilità in tutta la catena del valore…Ricordo bene l’attesa della bisarca che le trasportava, nascosta alla vista, e lo scarico delle due i3, con l’opportunità di guidare i primi metri in elettrico. È stato un giorno unico ed indimenticabile“. Silvia ricorda anche i viaggi nella fabbrica di Lipsia, per capire come nasceva un’elettrica e provare le prime auto prodotte.

Autonomia e tempi di ricarica oggi improponibili

Ma che auto era quella prima BMW i3? Era un’elettrica di un’altra epoca. Con una batteria di appena 22 kWh e un’autonomia che sulla arrivava a poco più di 150 km solo grazie ai materiali leggeri con cui era stata costruita. C’era grande diffidenza nei confronti delle EV e, per cautelarsi, la Casa di Monaco mise sul mercato anche la versione range extender. Con un motorino bicilindrico a benzina che entrava in funzione se la batteria era vicina allo zero. E la ricaricava. Oggi la i3 a listino ha 42 kWh di batteria e l’autonomia è salita a 308 km. Comunque pochi per le elettriche di oggi, tanto che la BMW ha deciso da tempo che per questo modello è arrivata l’ora del pensionamento, con l’ultima coda di produzione in corso. Oggi nel segmento della i3 si può dire che 400 km di autonomia siano il minimo sindacale e si sono accorciati i tempi di ricarica, con potenze all’epoca inimmaginabili. Quando si parla delle auto che guideremo in futuro, nel 2035 o giù di lì, sarebbe bene tenere conto di questi dati.