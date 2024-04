Va Anno: 8/2021 Km: 35.000 Check batteria: n.d. Città: Treviso Prezzo: 24.990 euro

VW ID.3 Pro Performance vendesi. La propone Mauro, un lettore venero. L’auto è stata immatricolata nell’agosto del 2021 e ha percorso 35 mila km. Per le vostre proposte (di cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Ecco come Mauro descrive l’auto che intende vendere: “Scrivo dalla zona di Treviso. Vendo la mia Volkswagen ID.3 Pro Performance 58kWh con allestimento Tech. Quindi il top di gamma (head up display, lane assist, tetto panoramico, fari full led matrix, antifurto ecc). L’auto è stata immatricolata 8/2021, Km 35.000, sempre aggiornata e tagliandata in concessionaria ufficiale. Gomme estive montate nuove a settembre 2023 attualmente all’85%, batteria in perfetto stato, fornisco certificazione Power Check Control. Prezzo 24.990 euro. Vendo per passaggio ad un’auto più grande. Per qualsiasi informazione, visione o prova, scrivetemi a mauromognon@gmail.com“.