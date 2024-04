Anno : 9/2020

: 9/2020 Km : 25.000

: 25.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Trino Vercellese

Trino Vercellese Prezzo: 21.000 euro

Peugeot e2008 GT vendesi. La propone Marisa, un lettrice piemontese. L’auto ha tre anni e mezzo e ha percorso circa 25 mila km. Ricordiamo che per le vostre proposte (di cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Peugeot e2008 GT del 9/2020, con 25 mila km

Ecco come Marisa spiega perché vende e a quanto: “Vendo la mia Peugeot 2008 e GT per passare ad un nuovo modello elettrico con seduta più alta. Auto immatricolata a fine settembre 2020, Km percorsi 25.000 circa, si trova in Piemonte città di Trino VC. Mezzo in perfette condizioni, sempre ritirato nel mio garage dove ho ricaricato con il suo caricatore per il 98% delle volte. E solo 5 ricariche fast. Tutti i tagliandi sono stati eseguiti ed è in garanzia fino a fine settembre 2024. Chiedo 21.000 euro. Descrizione: POMPA DI CALORE, BICOLORE BLU TETTUCCIO NERO, 5 PORTE, CAMBIO AUTOMATICO, CLIMA BIZONA, TETTUCCIO APRIBILE, CERCHI IN LEGA 18, BLUETOOTH, NAVIGATORE, SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, TELECAMERA POSTERIORE, USB, USB-C, COMANDI AL VOLANTE, KEYLESS SYSTEM, CRUISE CONTROL livello 2, SEDILI IN PELLE E TESSUTO, FARI A LED, TASTO DRIVE MODE”. Per contatti: paseve123@outlook.it o info@vaielettrico.it

Tutte le offertedi Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.