Peugeto e-2008 Allure dell’ottobre 2020 vendesi. La propone a 16 mila euro Marco, un ingegnere sardo. L’auto ha percorso 47.500 km. Ricordiamo che per le proposte di cessione o di acquisto potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Peugeot e-2008 Allure del 2020 con 47.500 km

Ecco come Marco descrive la Peugeot e-2008 che intende vendere: “L’auto è stata immatricolata ad ottobre 2020. Al momento i km percorsi sono 47.500. Non sono in possesso di check della batteria, ma è stato fatto il tagliando ad inizio marzo 2024. L’auto è una Peugeot e2008 versione Allure. Con i seguenti optional aggiuntivi: colore Nero, keyless access and start, 3D connected navigation 10 pollici HD, vetri laterali posteriori e lunotto posteriore oscurati, sensori di parcheggio anteriori. La vendo per necessità lavorative di passare a noleggio a lungo termine, ma restando sempre in elettrico. Per contatti: marco.figus@gmail.com o info@vaielettrico.it.

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.