Ricaricare in Francia, che app devo utilizzare?

Ricaricare in Francia: alla vigilia di un viaggio di vacanza, Marco vuole pianificare le ricariche con la sua EVO Electric. Come fare? Vaielettrico risponde.

Ricaricare in Francia, come mi organizzo?

“Sono alla guida di una EVO Electric da un’anno, fino ad oggi utilizzando l’auto quasi esclusivamente per il tragitto casa / lavoro. Avendo una batteria da 40Kwh e circa 300 Km di autonomia, ho sempre ricaricato a casa. Questa estate vorremmo recarci oltralpe nella città di Briançon per qualche giorno. Sulle App che ho installato (Be Charge e JuicePass) non ho trovato colonnine di ricarica nelle vicinanze. Cercando su Google, ne ho trovate alcune. Ma, data la poca esperienza nel ricaricare presso le colonnine sia in Italia che all’estero, mi trovo un po’ in difficoltà nell’affrontare questo viaggio. Vi ringrazio per tutti gli articoli sempre utili ed interessanti che ricevo e leggo con molto interesse“. Marco Bartolomeo Ghigo

O si usano le solite app “italiane” o ChargeMap

Risposta. Già con Juice Pass ricaricare in Francia non dovrebbe essere un problema. Già dal 2019, infatti, l’app di Enel X dà accesso a tutte le colonnine collegate in eRoaming alla rete di Hubject in tutta Europa. Se però vuole disporre di una app francese, la più usata in in assoluto è sicuramente ChargeMap, disponibile per Android e iOS. Molto completa, è basata sui dati forniti da una enorme community e offre una cartografia dettagliata, previa registrazione, gratuita. Per ogni colonnina in Francia, fornisce indirizzo, orari, tipi di prese supportati, velocità di ricarica (le colonnine sono classificate per colore). Più voto e commenti degli utenti e itinerario per raggiungerla, segnalando la disponibilità in tempo reale. Attraverso l’uso di filtri, permette di trovare l’abbinamento tra tipo di presa e velocità di ricarica, ma anche di individuare solo le colonnine gratuite, O quelle nelle aree di servizio in autostrada, o aperte 24/24 e 7/7.

Ricaricare in Francia: c’è anche la mappa del Governo

Una volta scelta la colonnina di interesse, il percorso per raggiungerla appare integrato nella app di navigazione. E c’è anche una versione web adatta a chi ha poca memoria disponibile nello smartphone. Integrata con i più diffusi sistemi di pagamento, ChargeMap Pass è utilizzabile presso quasi tutte le stazioni di ricarica delle reti presenti in Francia. Anche qui si può applicare un filtro che mostra solo le colonnine dove puoi pagare con ChargeMap Pass. Ma c’è anche un sito pubblico che dà online la mappa delle colonnine di ricarica in Francia. Si trova su data.gouv.fr ed è la Carte des Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques. Le colonnine di ricarica si chiamano infatti bornes, termine che indica anche i segnali che servono a calcolare la distanza del veicolo che ci precede nelle gallerie autostradali.