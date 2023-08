Una Peugeot 2008 usata a 26 mila euro è ok? È la domanda di Mauro, che considera troppo care le elettriche nuove. Antonino invece...Vaielettrico risponde. Potete indirizzare le vostre mail a info@vaielettrico.it

“Di recente ho provato una MG4 elettrica e mi è piaciuta molto. Però, non volendo spendere una cifra importante, ho cercato una macchina usata e ho trovato una Peugeot 2008 elettrico con 35.000 km al prezzo di 26.000 euro. La macchina mi è piaciuta moltissimo e vorrei sapere che cosa devo controllare di questa macchina prima di acquistarla dalla concessionaria Attendo una vostra risposta. Grazie grazie“. Mauro Basciu

“G razie per il prezioso materiale di lettura che ci fornite, vi leggo sempre molto volentieri. Quest’anno abbiamo fatto a casa un bel salto green con impianto fotovoltaico, wallbox e Dacia Spring. Mi ritrovo però nella situazione di dover cambiare anche la seconda auto, ma per avere un’autonomia decente (almeno 400km?) si devono spendere cifre folli, almeno da quello che ho visto io. Purtroppo per ora dovrò stare su una endotermica, a meno che non mi prenda il rischio di un usato elettrico. Grazie per i consigli che potrete darmi “ . Antonino Caccamo

Risposta. In un’elettrica usata la cosa fondamentale da controllare è “lo stato di salute” della batteria. Cosa che va fatta con un test diagnostico attendibile e certificato, non bastano certo le rassicurazioni (comprensibili) di chi vende. Il test dà un’idea dell’autonomia residua dell’auto e di quanto ha perso la batteria in termini di capacità. E su quello vanno fatti due calcoli, per capire se la percorrenza che andiamo ad acquistare fa al caso nostro. La Peugeot e-2008 in questione è stata venduta nuova con 345 km di autonomia omologata. Ma sappiamo che si tratta di una percorrenza attendibile per un uso in città. In certe situazioni (freddo intenso, uso in autostrada…) la percorrenza reale può diminuire anche del 30% e qualcosina in più. L’importante tutte queste cose è ponderarle prima dell’acquisto e rapportarle alle nostre esigenze reali. Il ragionamento vale anche per Antonino: un’idea dei prezzi può farsela anche nella SEZIONE USATO del nostro sito e fare qualche confronto con il nuovo.