In Norvegia elettriche al 72% e Model Y è la superstar

Nel paradiso dell’auto elettrica, la Norvegia, grazie alla Tesla Model Y la quota di Bev immatricolate è salita in agosto al 71,9%. Aggiungendo le ibride plug-in la penetrazione di auto a batteria sale all’87,7%. Sarà anche un mercato di nicchia, ma il successo è eclatante, e continua a passo di carica (+107% rispetto all’anno scorso). Al boom ha contribuito soprattutto la nuova arrivata Tesla Model Y, che è diventate in assoluto il veicolo più venduto dopo appena una settimana dall’inizio delle consegne.

La frenesia degli acquisti dei Vikings ha spinto le vendite di veicoli elettrici a un nuovo record mensile del 72% del mercato automobilistico totale ad agosto, rispetto al 64% di luglio. Con l’aggiunta delle PHEV e degli altri ibridi il totale dei veicoli elettrificati tocca il 92%, lasciando ai veicoli a combustione fossile un misero 7,8% di vendite.

Nel solo mese di agosto Tesla ha consegnato 1.308 Model Y. Seguono Ford Mustang Mach-E con 896, e Volkswagen ID.4 a quota 858. Al quarto posto c’è un’altra Tesla, la Model 3, così che la somma tra le due vetture porti Tesla al primo posto anche tra i costruttori, a quota 2.081 (17% di quota di mercato). Scorrendo la classifica troviamo ancora VW ID3 con 648 consegne, Hyundai Inoniq 5 con 629, Audi Q4 E-Tron con 587.

È improbabile che in Norvegia queste vendite spettacolari di Tesla Model Y durino. I modelli Y venduti in Norvegia provengono da Gigafactory Shanghai ed Electrek riferisce che potrebbero essere necessari alcuni mesi in più per l’arrivo di un’altra spedizione.

Anche la carenza globale di chip e altri componenti per auto potrebbe incidere negativamente sulle vendite future.

