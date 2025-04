Volkswagen si rilancia: vendite elettriche +113%

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Volkswagen si rilancia sull’elettrico: nel primo trimestre dell’anno le vendite a livello mondiale di auto a batteria sono rimbalzate. Crescendo del 59% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora meglio a livello europeo, dove le vendite sono più che raddoppiate. Ancora male il mercato cinese

Nonostante le battute dei detrattori dell’auto elettrica, i numeri parlano chiaro. E’ vero che Volkswagen aveva perso molto terreno, partendo quindi da numeri relativamente bassi. Ma il rimbalzo del primo trimestre del 2025 è molto significativo soprattutto a livello di quota di mercato. In Europa oltre al rialzo del 113%, ora la quota di mercato è risalita al 26% del totale dei modelli Bev.

Questo conferma Volkswagen come leader nel segmento. Le consegne totali in Europa – relative a tutti i tipi di modelli – sono salite a 939.800 unità (+3,7%). Trainate dalla Germania (+5,5%) e dai mercati dell’Est Europa (+7,9%). I veicoli elettrici hanno visto una vera e propria esplosione: 158.100 BEV consegnate, contro i 74.400 del primo trimestre 2024. Gli ordini mostrano un trend molto positivo, con un aumento del 29% in Europa occidentale e un’impennata del 64% per le motorizzazioni full electric.

Volkswagen ha approfittato in Germania del calo di vendite di Tesla. che ha subito un crollo del 62,2%

Volkswagen ha saputo sfruttare il momento di difficoltà di Tesla, che ha denunciato un calo delle vendite in Germania. Secondo i dati dell’agenzia federale Kba, a marzo il settore delle auto elettriche tedesco ha segnato un incremento del 35,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Tesla, tuttavia, ha immatricolato solo 2.229 vetture in Germania, con un crollo del 42,5% rispetto all’anno precedente. Il dato trimestrale è ancora più negativo: da gennaio a marzo, le vendite di Tesla si sono fermate a 4.935 unità, con un calo del 62,2% rispetto al primo trimestre del 2024.

«I nostri prodotti sono accolti con entusiasmo e dimostrano che il Gruppo è sulla strada giusta», ha dichiarato Marco Schubert, membro del Comitato esecutivo per le vendite di Volkswagen. «Ci aspettiamo ulteriore slancio nei prossimi mesi grazie al lancio di nuovi modelli».

Anche in Nord America le performance del gruppo sono positive: +4,4% nelle consegne complessive, con un +6,2% negli Stati Uniti e un balzo del 51% per i veicoli BEV. In Sud America, il gruppo ha segnato la crescita più alta tra tutte le aree geografiche: +16,6% nelle consegne totali, con il Brasile in testa.

Volkswagen: vendite ok America, male la Cina

Il mercato cinese continua a preoccupare Volkswagen, con un calo delle consegne del 7,1% e una contrazione del 36,8% nel segmento BEV. Tuttavia, la solidità delle performance nei mercati americani ed europei ha compensato ampiamente la flessione asiatica, portando le consegne globali a quota 2,13 milioni di veicoli (+1,4% rispetto al primo trimestre 2024).

Tra i modelli elettrici più venduti del gruppo nel primo trimestre spiccano la Volkswagen ID.4 e la ID.5, con 43.700 unità consegnate. A seguire la compatta ID.3 con 28.100 veicoli. Tra gli altri marchi l’Audi Q4 e-tron ha raggiunto le 22.800 unità. Bene la Škoda Enyaq con 20.200 unità vendute e per la nuova Volkswagen ID.7 con 19.100 consegne. L’Audi Q6 e-tron ha già raggiunto quota 16.000, mentre la nuova Porsche Macan elettrica ha segnato 14.200 unità. A completare la top ten ci sono il van ID. Buzz con 12.700 consegne, e due modelli firmati Cupra: la compatta Born (11.000 unità) e il nuovo SUV coupé Tavascan (7.600 unità).

Volkswagen è ottimista anche per le vendite dei mesi a venire, forte di un portafoglio ordini in Europa che sfiora il milione di veicoli. In arrivo una schiera di nuovi modelli, alquanto diversificati per tipologia: dalla VW ID.7 Tourer alla Cupra Terramar, fino alla Skoda Elroq e alla nuova Porsche 911.

