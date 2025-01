Vendite Volkswagen giù nel 2024: il marchio tedesco ha consegnato ai clienti 383.100 veicoli elettrici, 10.600 in meno rispetto al 2023. Il calo è del 2,7%. Vendite Volkswagen giù: pesa la cancellazione degli incentivi in Germania

Ha pesato soprattutto il pesante calo del mercato tedesco, legato alla cancellazione degli incentivi da parte del governo di Berlino. Ma quello che ci lasciamo è stato un anno poco brillante in generale per Volkswagen: considerando tutte le motorizzazioni, le consegne sono state pari a 4,8 milioni di veicoli (-1,4%). Il management, tuttavia, non sembra particolarmente preoccupato: “In tutto il mondo, il 2024 è stato un anno difficile, con un’attività economica lenta, sfide politiche e un’intensa concorrenza, in particolare in Cina. Tuttavia, stiamo iniziando il nuovo anno con ottimismo“, dice il capo delle vendite Martin Sander. “Non solo abbiamo prodotti attraenti. Ma soddisfiamo le esigenze di un’ampia varietà di gruppi di clienti con la nostra gamma di modelli ampia e diversificata che copre tutti i tipi di azionamento“. Rimarcando che dal 2019 sono stati venduti 1,35 milioni di veicoli della famiglia ID., di cui 500 mila della sola ID.3.

Anno no anche Polestar, solo 44.851 immatricolazioni

Anno no anche per un produttore di sole auto eletriche come Polestar, marchio svedese che fa capo al gruppo cinese Geely. Si è passati dalle 52.796 unità vendute nel 2023 alle 44.851 dell’anno appena concluso. Ma il nuovo numero uno Michael Lohscheller, in sella da ottobre, vede segnali positivi: “I cambiamenti apportati alle nostre strutture commerciali stanno chiaramente avendo un impatto positivo. Abbiamo registrato un aumento del 5,3% delle vendite al dettaglio e un aumento del 37,2% degli ordini acquisiti rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Creando un forte slancio in questo inizio 2025“. Il problema è che Polestar opera in un segmento in cui la concorrenza è sempre più agguerrita, a a partire ovviamente da Tesla. Del resto la stessa marca di Elon Musk per la prima volta ha chiuso un anno in leggero calo, nonostante un ottimo 4° trimestre. In tutto le auto vendute sono state 1.789.226, contro 1.808.581 del 2023.

