Valle D’Aosta finiti gli incentivi, li rifinanziano e stop bus a idrogeno

In Valle D’Aosta sono finiti gli incentivi alle auto elettriche, ma si rifinanziano. Subito. Senza se e senza ma. Tutto il contrario di quello che succede a livello nazionale (ecobonus evaporato in circa 9 ore e mai rifinanziato), ma n linea con le scelte politiche di Spagna e Germania. Intanto sui bus il Comune di Aosta è passato dalla scelta dell’ idrogeno a quella dell’elettrico

Assalto al contributo per l’auto elettrica

Premessa: La Valle D’Aosta è piccola, poco più di 120mila abitanti, quanto un quartiere di una grande città italiana. Per questo le centinaia di richieste per i sostanziosi incentivi alla mobilità elettrica che nella Regione esistono dal 2019, soprattutto per gli under 35 (leggi qui), assumono rilevanza politica e sociale.

Basta ascoltare le parole di Antonio Pollano, coordinatore Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, in un’intervista alla sede regionale della Rai. «C’è stato un netto aumento delle domande e quindi delle erogazioni – informa il dirigente regionale – a tal punto che quest’estate, ben prima del previsto sono stati esauriti i fondi».

Approvato un disegno di legge

Sensibile al tema la giunta regionale a settembre ha approvato un disegno di legge per rifinanziare la misura che ora andrà al vaglio del consiglio.

«In modo da poter finanziare anche le domande dell’ultima parte dell’anno» sottolinea il dirigente che non vuole esaltare l’auto elettrica infatti invita a spostarsi e «usare con più frequenza i mezzi pubblici» oppure «se i tragitti sono brevi a piedi o con le bici elettriche che permettono di fare diversi chilometri con un sforzo misurato».

Nella pagina web regionale dedicata si legge: «Si informano gli interessati che al momento attuale le risorse per i contributi

sono esaurite; non sarà quindi possibile procedere ad ulteriori liquidazioni».

Ma ci sono anche risorse destinate «alle amministrazioni locali per l’acquisto di veicoli a bassa emissione» o per il leasing e il noleggio a lungo termine di auto green riservati a famiglie e imprese.

Ad Aosta fallito il bando per l’acquisto di bus a idrogeno, si passa all’elettrico

Grazie alle risorse europee del Pnrr il Comune di Aosta l’anno scorso ha deciso l’acquisto due autobus a idrogeno. La gara è andata deserta due volte. Come ammette l’assessore comunale di alla Mobilità, Loris Sartore, «c’è difficoltà ad acquistare autobus a idrogeno».

E per fortuna. aggiungiamo noi, la gara è andata deserta visto che poi si rischia di buttare via i soldi come è successo a Sanremo (leggi qui).

Ora la gara è riservata ai veicoli elettrici che in ambito urbano sono decisamente superiori, sicuri ed efficienti. Lo confermano tante città europee, ma anche Milano e Genova, dove i bus a batteria sono la maggioranza.

