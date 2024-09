In Germania l’annuncio della possibile chiusura di due stabilimenti Volkswagen, la prima volta nella storia dell’azienda, e il drastico calo delle immatricolazioni delle auto elettriche (-36,8% a luglio su base annua) ha spinto il Governo tedesco a riattivare gli incentivi alle Bev. Anche la Spagna li ha riattivati (leggi qui), non l’Italia dove, bruciati in otto ore i fondi stanziati, sono del tutto scomparsi. E si blocca ancora il mercato in attesa di quelli del 2025.

Ora la proposta è di uno sconto fiscale

Il governo di coalizione del cancelliere Olaf Scholz ha deciso di presentare al parlamento una proposta di riduzione fiscale per promuovere l’uso delle auto elettriche. Una scelta che arriva dopo che l’anno scorso ha interrotto bruscamente il programma di sostegno dedicato ad accelerare la transizione energetica del settore automotive.

La Germania dopo la misura governativa ha assistito al tonfo delle nuove immatricolazioni: sono diminuite del 36,8% a luglio su base annua. Secondo l’agenzia Reuters i consumatori tedeschi sono stati frenati nell’acquisto oltre che per la mancanza di incentivi dal numero insufficiente di stazioni di ricarica e dall’autonomia non ancora sufficiente delle auto elettriche.

Detrazioni al 40%, a scalare per 4 anni

Il progetto approvato dal gabinetto del cancelliere Scholz prevede che le aziende potranno detrarre fino al 40% del valore dei veicoli elettrici – in modo retroattivo da luglio 2024 – nel primo anno, poi il 24% nel secondo, 14% nel terzo e del 6% nel quarto anno.

Il governo stima che la misura avrà un costo medio annuo di circa 465 milioni di euro tra il 2024 e il 2028.

Si alza l’asticella: le auto aziendali elettriche fino a 95.000 euro potranno ora beneficiare di un trattamento fiscale preferenziale, prima riservato ai modelli fino a 75.000 euro.

Dalla Germania massimo sostegno all’industria

Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha dichiarato che il governo continuerà a sostenere la transizione energetica dell’industria automobilistica tedesca ai veicoli elettrici. Parole che arrivano dopo che Volkswagen ha annunciato che potrebbe chiudere degli stabilimenti in Germania per la prima volta nella storia dell’azienda.

Brindano negli uffici dell’associazione dell’industria automobilistica VDA: “Si tratta di un segnale importante e giusto, di cui c’è urgente bisogno, soprattutto alla luce della brusca interruzione del bonus alla fine dello scorso anno e della domanda e vendita più debole di veicoli elettrici”.

Queste nuove misure fanno parte del pacchetto del governo per stimolare la crescita economica della Germania.

In Italia al contrario non se ne parla più. Chi vuole comprare elettrico aspetta la nuova tornata del 2025, deprimendo il mercato.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico