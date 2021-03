Test 10 mila km con la Volkswagen ID.3: pregi e difetti

Test 10 mila km con la Volkswagen ID.3. Sono passati 6 mesi da quando ho cambiato la mia E-Golf (dopo due anni e 100.000 km) per passare alla nuova VW elettrica. Prima del Covid le mie percorrenze erano elevate, poi si sono molto ridotte. Questo comunque è il primo bilancio: la ID.3 mantiene il DNA della casa tedesca. Qualche pecca dovuta alla necessità di uscire in fretta sul mercato a un prezzo concorrenziale (nulla di grave), ma nel complesso un ottimo prodotto.

Test 10 mila km/ bilancio dopo sei mesi: si, ci siamo

Se non ci fosse stato il Covid, a questo punto avrei già percorso circa 25.000 km a bordo della mia ID.3. Ma la pandemia ha cambiato tutto, e, per certi versi, ha razionalizzato di molto gli spostamenti. Oggi ci si muove, anche per lavoro, nella maggior parte dei casi, solo quando è davvero inevitabile. E questo non può che essere positivo per l’ambiente. Nemmeno l’auto elettrica è un mezzo a emissioni zero, e mi piace pensare che, almeno in questo, un progresso è stato fatto. Ma veniamo alla ID.3. Come sono andati questi 6 mesi? Quali le differenze con Volkswagen E-Golf? Di base sono soddisfatto dell’acquisto e di questo test 10 mila km, anche se…

La trazione dietro ti fa sfruttare meglio la coppia

La prima cosa della quale mi sono reso conto a bordo di ID.3 è che l’importante coppia a disposizione si scarica molto più facilmente a terra. Soprattutto in condizioni di scarsa aderenza (pioggia, neve, …), ma non solo. E quando l’asfalto è asciutto, anche esagerando, è praticamente impossibile far attivare il controllo della trazione. Questo rende l’auto estremamente dinamica e divertente da guidare, oltre che aumentare l’efficienza complessiva. VW E-Golf, per quanto estremamente godibile, aveva forse uno dei suoi limiti più grandi proprio nella trazione anteriore. Intendiamoci, parliamo di finezze, ma la guida è fatta anche di questo.

Test 10 mila kn / Ma gli pneumatici, che costi!

Volkswagen ha scelto delle misure molto particolari per gli pneumatici di ID.3. La mia versione monta cerchi da 19 pollici, 215/50 R19. Il costo medio è praticamente doppio rispetto a quello dei 205/55 R16 di E-Golf. Non che questo possa ribaltare il bilancio a favore di una paritetica auto termica, ma, se si fanno tanti km, bisogna tenerne conto!

Sui materiali VW ha dovuto risparmiare un po’, ma…

Questo lo temevo già molto prima di acquistarla. E in effetti è stato proprio così. Se la qualità percepita a bordo di E-Golf è da auto premium, lo stesso non si può dire di ID.3. Certo, non manca nulla e non ci sono gravissime cadute di stile, ma è evidente che si sia lavorato molto sulla scelta di materiali che potessero far risparmiare. Obiettivo: arrivare sul mercato con un prezzo concorrenziale.

Le cose fondamentali sono tutte al loro posto. La verniciatura è eseguita alla perfezione. La spaziatura negli accoppiamenti è precisa al millimetro. Ma, ad esempio i tappetini sono molto sottili e di una qualità inferiore a quella a cui Volkswagen ha abituato i suoi clienti. Le plastiche degli sportelli sono plastiche dure, così come la maggior parte di quelle della plancia. Tuttavia la pelle del volante ha l’alta qualità di sempre e grandissima attenzione è stata posta ai display, peraltro leggibili in qualsiasi condizione (anche estrema) di illuminazione.Diciamo che Volkswagen si è concentrata sull’essenziale. Nel farlo ovviamente ha dovuto trascurare alcuni aspetti. E questo si nota. Ma non ci sono pecche gravi.

La climatizzazione della batteria? Uno svantaggio se…

Possiedo la versione 1st di ID.3, con batteria da 58 kWh netti (62 kWh). A differenza che in E-Golf, il pacco batteria è climatizzato. E questo, se da una parte consente di migliorare le percorrenze invernali nei lunghi viaggi, dall’altra si può trasformare in uno svantaggio se utilizziamo l’auto per brevi o brevissime tratte. Quando partiamo, d’inverno, ad auto fredda, il BMS provvede immediatamente a riscaldare il pacco batteria nel più breve tempo possibile. Questo significa un assorbimento di energia che può arrivare fino a 10 kW (!!!) e durare anche 5 o 6 minuti.

Se stiamo per affrontare un lungo percorso, si tratta di un buon investimento di energia. Ma se il nostro percorso è molto breve, l’impatto sul consumo è enorme. Nel caso di spostamenti di pochi km, potremmo trovarci a far fronte a medie di 28/30 kWh/100km, sostanzialmente il doppio di quanto accade normalmente. Dall’altra parte, garantire il funzionamento della batteria a temperatura sempre costante permette di allungarne di molto la vita utile, mantenendone inalterate le performance.

Ma di base rappresenta un bel miglioramento!

D’altro canto la climatizzazione consente anche di affrontare senza pensieri viaggi a basse temperature sfruttando appieno tutti i kWh della batteria. Nonostante l’assenza di una pompa di calore, non è difficile tenere medie attorno ai 20 kWh/100km anche con temperature di -10 gradi e grandi dislivelli. E con temperature più miti non è difficile percorrere oltre 280 km a 130 km/h prima di doversi fermare a ricaricare.

Altro grosso vantaggio consentito anche dalla climatizzazione della batteria: la ricarica FAST non soffre mai del rapidgate. E’ possibile effettuare ripetute ricariche ad alta potenza senza che ci sia il benché minimo riscaldamento della batteria. Di conseguenza la curva di ricarica si ripete sempre costante. E questo significa che è davvero possibile contare sui tempi dichiarati di “rifornimento”, peraltro molto bassi. Lo abbiamo visto nel test dei 1.268 km in un giorno.

VW ID.3/ Sei mesi e 10 mila km: la ricomprerei?

Certamente si. Dopo il mio “test 10 mila km” la ricomprerei. E’ un’auto molto spaziosa rispetto a E-Golf. Ha un’autonomia sostanzialmente doppia e una guidabilità esemplare. Le sospensioni sono davvero molto ben tarate, un giusto mix di comfort e sportività. La trazione posteriore consente di sfruttare bene il motore e permette una guida estremamente precisa e appagante. I sedili sono ben profilati e piacevoli al tatto. Certo, i comandi manuali sono ridotti all’essenziale. Tutto il possibile è stato accentrato nel touchscreen centrale, come è ormai abitudine per molti costruttori. Questo ovviamente ha i suoi limiti: ad esempio regolare i gradi del clima o controllare il volume dell’impianto audio risulta spesso scomodo durante la guida. I problemi di gioventù del software sono ormai stati risolti. La settimana prossima mi verrà installato il software definitivo, dopo il quale ogni futuro aggiornamento potrà avvenire da remoto (OTA, over the air n.d.r.). Chissà quali novità potrà portare nel tempo…

