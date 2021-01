Quanto costa ricaricare a casa? E la Zoe…? Vaielettrico risponde

Quanto costa veramente ricaricare a casa? Un lettore condivide la sua la bolletta e ci chiede chiarimenti. Un’altra vuole info su quale EV scegliere. Torna l’appuntamento con le risposte ai vostri quesiti. E siamo certi che dalla community arriveranno altri consigli per questi due amici.

Quanto costa ogni kWh? Se guardo la bolletta…

“Leggendo diversi articoli del vostro sito e in particolare l’ultimo letto, “La-ricarica in condominio come fare”, mi viene una domanda. Ovvero: ma quanto costa veramente un kWh di ricarica di un’auto elettrica? Parlo di ricarica casalinga, utilizzando il contratto famigliare standard. Nell’articolo e un po’ ovunque leggo “Il costo medio percepito dell’energia elettrica ad uso domestico, tra il 2019 e il 2020, è compreso tra 0,16 e 0,22 Euro per kWh” …” Ma se guardate la mia bolletta da 771 kWh, prendendo i costi della “materia energia”, esclusi i costi fissi (trasporto e gestione contatore, oneri di sistema e imposte), aumento i costi della materia energia dell’IVA (10%) ottengo 67,45 euro. Se questi 67,45€ li divido per i 771 kWh ottengo un costo di circa 0,087 €/kWh che, secondo me, è il costo unitario che vado a pagare per ogni kWh aggiuntivo che avrò per ricaricare la mia C-Zero usata in arrivo il 9 gennaio. I costi fissi (trasporto e gestione contatore, oneri di sistema e imposte) già li pago nella mia bolletta standard. Il costo aggiuntivo è determinato solo dai kWh in più per le ricariche. Se invece calcolo il costo al kWh come il totale della fattura diviso il numero di kWh consumati allora ottengo 0,195 €/kWh (150,21€ / 771 kWh) che è simile a quanto indicato nell’articolo. Dove sbaglio? Forse i “costi fissi” non sono tali, ma aumentano all’aumentare dei kWh consumati? Pietro Bascapè.

Quanto costa ogni kWh? Vediamo come scoprirlo

Risponde Paolo Mariano. Chi acquista e utilizza ogni giorno un’auto elettrica ricaricandola a casa, si approccia spesso per le prima volta a una lettura un po’ più analitica della bolletta. Vediamo insieme come leggerla correttamente. Solo così potremo conoscere nel dettaglio il costo al kWh e calcolare quanto ci costa un “pieno”. Vedremo che l’importo totale è suddiviso in tre voci principali:

spesa per la materia energia (Euro/kWh)

trasporto e gestione del contatore (quota fissa + parte variabile)

spesa per gli oneri di sistema (Euro/kWh)

Cominciamo dalla spesa per la “materia energia”

Si tratta dell’unica voce sulla quale possiamo avere un’influenza qualora decidessimo di cambiare fornitore. È il costo che paghiamo per l’energia espresso in Euro/kWh. Può eventualmente essere differenziato per fascia oraria, oppure è unico, nel caso di contratto mono-orario. Tipicamente si aggira attorno a 0,06 Euro/kWh. Ma come detto, dipende dal nostro contratto. Questo è solo un valore indicativo. Utile, di tanto in tanto, monitorare il mercato per offerte più vantaggiose.

La spesa per il trasporto e per la gestione del contatore

La spesa per trasporto e gestione del contatore si compone di:

una quota fissa annuale (euro/anno) – a oggi 20,28 Euro

(euro/anno) – a oggi una quota potenza annuale , che varia in base alla potenza impegnata (euro/kW/anno) – a oggi 21,29 Euro/kW/anno . Quindi ad esempio, nel caso di un contratto da 4,5 kW,

, che varia in base alla potenza impegnata (euro/kW/anno) – a oggi . Quindi ad esempio, nel caso di un contratto da 4,5 kW, una quota energia, che varia in base all’energia consumata (euro/kWh) – a oggi 0,00798 Euro/kWh

Spesa per oneri di sistema e imposte

Gli oneri di sistema sono applicati come maggiorazione della tariffa e hanno un impatto sul costo finale dell’energia. Per gli utenti residenziali non esiste una quota fissa, ma solo una percentuale applicata sul totale di kWh consumati. Gli oneri di sistema pesano per circa il 25% sul costo totale dell’energia espressa in Euro/kWh. Per un importo quindi di circa 0,04 Euro per ogni kWh. La quota fissa e di potenza annuale (relativa alla spesa per il trasporto) la pagheremmo comunque, anche se non avessimo un’auto elettrica. Per calcolare quindi quanto effettivamente ci costa l’energia di ricarica delle nostra auto al kWh, dovremmo sottrarre tale valore dal calcolo. Inoltre, visto che non tutta l’energia consumata per ricaricare l’auto finisce nella batteria, dovremmo considerare circa un 15% di dispersione. L’imposta sulla fornitura di energia elettrica per la prima casa è di 0,022700 Euro/kWh.

Quanto costa considerando tutto? Vediamo un esempio

Immaginiamo di avere un contratto con un costo della materia energia in tariffa mono-oraria di 0,06 Euro/kWh e una potenza di 4,5 kW. Immaginiamo di avere un consumo di 750 kWh a bimestre, e che questi diventino 1000 kWh una volta che acquistiamo e iniziamo a ricaricare la nostra auto elettrica a casa. Lasciando fuori dal calcolo la quota fissa e di potenza annuale (relative alla spesa per il trasporto) che pagheremmo comunque, anche se l’auto elettrica non ci fosse, il nostro costo a kWh si comporrebbe come segue:

0,06 Euro di spesa materia energia

0,00798 Euro di quota energia sulle spese di trasporto

0,04 Euro di spesa per oneri di sistema

0,022700 Euro di imposte

=

0,13068 Euro/kWh + IVA (10%)

cioè 0,143748 Euro/ kWh

0,14 Euro/kWh è, diciamo, il costo al quale acquisteremo l’energia per la nostra wallbox. Ma, come detto, non tutta l’energia utilizzata finirà stoccata nella batteria della nostra auto. Circa un 15% (anche più, se carichiamo a bassissima potenza) va sprecato in fase di ricarica. Pertanto il nostro costo diventerà di circa 0,16/0,17 Euro/kWh.

Un ultimo consiglio? Attenzione ai costi fissi!

Spesso, per semplicità, non si tiene conto dei costi fissi in bolletta. E, una volta eliminata la voce “canone di abbonamento alla televisione per uso privato”, si divide l’importo totale per il numero di kWh. In questo modo si ottiene un valore leggermente più alto. Perché questo valore comprende anche i costi fissi, che però avremmo comunque, anche se non avessimo un’auto elettrica.

– Silvia pensa alla Zoe, potrà tenerla almeno 8 anni?

“Sto pensando di comperare una Zoe. Secondo voi potrebbe essere un auto da poter tenere 8 anni? Abito in Valtellina e non sono molto ambiziosa di macchine però faccio pochi km, 15.000 all’anno e forse neanche. Che cosa ne pensate? Grazie”. Silvia Moroni.

Risposta. Ne pensiamo che le auto elettriche vadano anzitutto provate. Cosa che oggi è possibile fare semplicemente chiedendo un test-drive alla concessionaria più vicina. Se poi l’auto e il prezzo ci convincono, bisogna passare alla fase due: capire come la ricaricheremo. L’ideale sarebbe potersi organizzare a casa, o al lavoro, per rifornirla nei tempi morti e a prezzi più convenienti. Se non abbiamo questa possibilità, meglio verificare la disponibilità di colonnine pubbliche nelle vicinanze, sincerandoci che normalmente non siano troppo affollate. Quanto alla Renault Zoe, la garanzia sulla batteria, la parte cruciale di un’auto elettrica, è proprio di otto anni (o 160 mila km). Gestendola con giudizio, l’auto si può conservare per quel periodo mantenendo un’autonomia di percorrenza più che discreta. Soprattutto se si acquista la versione con batteria da 52 kWh.