Taiga: 10 milioni di investimenti per motoslitta e moto d’acqua

I canadesi di Taiga hanno consegnato nel terzo trimestre 40 moto d’acqua elettriche incassando 1 milione di dollari canadesi e ne vogliono investire minimo 4 nei prossimi mesi per la produzione delle loro moto marine e le motoslitte. Una società che cresce, oltre 230 dipendenti con metà ingegneri, come confermano i numeri dei preordini: “Ne registriamo 3.267 al 30 settembre 2022, segnando una crescita del 39% rispetto alle 2.356 unità al 31 dicembre 2021”.

Citati dal Time fra le migliori invenzioni del 2022

Sia la motoslitta (leggi qui) sia la moto d’acqua Orca (leggi qui) sono state incluse nelle migliori invenzioni outdoor del 2022 della prestigiosa testata Time. Oltre i buoni risultati sul mercato c’è un’attestazione sul valore per l’azienda canadese.

Dal punto di vista produttivo Taiga sta attualmente producendo la sua moto d’acqua, l’Orca, mentre inizierà anche la produzione della sua motoslitta Nomad nel primo trimestre del 2023.

Un prestito statale per investimenti da 10 milioni di euro

Visto il successo nei pre-ordini e le buone vendite Taiga punta ad investire milioni di dollari canadesi nel suo business elettrico. Dopo la chiusura del terzo trimestre, il 1° novembre ha firmato un accordo per un prestito con l’Agenzia per lo sviluppo economico del Canada per le regioni del Quebec da 10 milioni di dollari.

“Questo accordo fa parte del supporto di 50 milioni di dollari annunciato il 12 luglio 2021. Lo scopo del prestito è finanziare attrezzature e sostenere l’aumento della produzione. Taiga prevede di accedere fino a 4 milioni di dollari nei prossimi otto mesi a sostegno della sua crescita e dell’aumento della produzione“.

Gli investimenti puntano a rafforzare il piano di produzione per migliorare l’efficienza nell’impianto di Montreal, che presto sarà in grado di produrre contemporaneamente la moto d’acqua e la motoslitta. L’organico dell’azienda tocca i 237 dipendenti a tempo pieno alla fine del terzo trimestre del 2022 e circa la metà della forza lavoro è composta da ingegneri.

Si cresce ma con il freno a mano tirato. “Nel 2022, la produzione continua a rimanere limitata per i problemi nella catena di approvvigionamento, la disponibilità di materie prime e altri componenti“. Ma si attende una accelerazione per “aumentare progressivamente la produzione settimanale con l’aspettativa di consegnare da 2.500 a 3.500 unità per il 2023“.

Nomad e Orca, dalla neve all’acqua

La motoslitta Nomad pesa 510 kg, ha una capacità di traino fino a 57,4 kg di carico utile. Il sistema di ricarica è quello delle automobili e può ricaricare in 14 o 3,5 ore, con la fast abbiamo l’80% in mezz’ora. La potenza del motore dichiarata è di 90 o 120 CV equivalenti a seconda del modello per un’autonomia da 100 km. Quanto costa? Si parte dai 19.490 dollari canadesi che corrispondono a circa 14.000 euro. Per saperne di più ecco la pagina aziendale.

Dalla neve e la montagna all’acqua e al mare. Stiamo parlando di Orca che sta avendo buone richieste sul mercato. Alcuni dati tecnici: 45 km (sotto le 30 miglia) di autonomia, 120 kW potenza del motore (160 equivalenti in CV).

Quanto costa: a partire da 17.490 dollari canadesi per circa 12.200 euro. Per quanto riguarda la velocità si vola fino ad oltre 48 nodi. L’autonomia è di 50 km/30 miglia a 24 nodi. Per saperne di più la pagina aziendale di Orca.

