Piccoli incentivi (sono solo 5mila euro in tutto), ma fanno 380 euro di contributo per chi acquista l’auto elettrica, 200 per la moto/scooter a batteria, 100 per l’ebike. Pochi soldi ma ad alto contenuto ambientale quelli del Comune di Este a Padova.

Piccolo Comune, ma via agli incentivi

L’amministrazione comunale della cittadina ha stanziato il fondo, sono 5mila euro, che cerca di abbracciare tutte le diverse possibilità di chi vuole spostarsi a basse emissioni. Contributi per l’acquisto di ebike, ciclomotori elettrici e auto elettriche o ibride.

Sono rispettivamente incentivi da 100, 200 e 300 euro. Contributi che aumentano di qualche decina di euro per chi rottama. C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per presentare la domanda.

L’investimento è ridotto, poca roba in termini economici, ma in tempi di negazionismo climatico anche in versione No Watt è un buon segno che potrebbe avere un valore di esempio e permettere una maggiore visibilità alla tecnologia elettrica da parte dei cittadini. Come a Este si mossi altri piccoli e medi Comuni come Terni e Narni in Umbria.

Contributi più alti per chi rottama

– 180 euro per l’acquisto di una ebike con rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 1 2 o 3 oppure di auto a benzina o gasolio Euro 0 1 2 o 3

– 280 euro per l’acquisto di un ciclomotore elettrico, con rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 1 2 o 3 o di auto a benzina o gasolio Euro 0 1 2 o 3

– 380 euro per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida, con rottamazione di ciclomotore o motociclo Euro 0 1 2 o 3 oppure di auto a benzina o gasolio Euro 0 1 2 o 3.

Tutte le informazioni sul bando.

