Nei porti e in strada la colonnina firmata Zema per UnicoGO

Potenza annunciata fino a 360 Kw e un occhio all’estetica anche nei porti per la colonnina scelta da UnicoGO e firmata dall’architetto Giancarlo Zema. Un designer che abbiamo già intercettato per altre opere dedicate alla mobilità elettrica (leggi).

La colonnina Connect nei porti

Si chiama Connect la nuova colonnina di ricarica da 360 kW con un sistema modulare che si adatta alle esigenze di ricarica a terra e in acqua. In modalità fast. Nella versione marina si caratterizza per uno stile semplice e ispirato alla funzionalità. Nel rendering presentato accanto alla stazione di ricarica si vede DeepSeaker, il progetto di imbarcazione annunciata sia per la navigazione in superficie in modalità aliscafo sia per le immersioni sott’acqua.

UnicoGO, la divisione dedicata alla mobilità elettrica del gruppo Unicoenergia, alcune settimane fa ha convertito un distributore tradizionale a Napoli in un’area di servizio Super Fast per auto elettriche (leggi qui).

Insieme all’architetto Zema il gruppo è stato partner delle Green Islands realizzate per Anas a Cosenza, in Calabria (leggi qui). Una soluzione ad alta creatività con l’ispirazione al mondo vegetale con foglie fotovoltaiche per un’integrazione rinnovabile della produzione di energia. Le colonnine di UnicoGO sono presenti dal nord al sud Italia.

