Le 10 elettriche più veloci (e scattanti)

Le 10 elettriche più veloci e potenti. C’è anche questa classifica sul web, non così significativa per chi le EV le ama davvero e le usa tutti i giorni. Ma interessante per chi ancora pensa che le auto a batterie vadano bene solo nei campi da golf…

Le 10 elettriche più veloci: Lucid e Tesla in vetta alla classifica

Di solito sono altri i parametri per giudicare un’elettrica. A cominciare da efficienza, consumi e autonomia. Ma il sito americano Kelley Blue Book ha voluto sbizzarrirsi nel compilare invece la classifica delle più potenti e scattanti. Registrando su questo secondo fronte dati impressionanti, soprattutto per chi ancora pensa che le EV non possano essere prestazionali. C’è tanta Tesla nella classifica, ma sul podio (primo e terzo posto) c’è una marca ancora non in vendita da noi, la Lucid Motors. Quest’ultima mette in campo solo modelli super-potenti, oltre i mille cavalli, e in grado non solo di arrivare a velocità di punta da Formula Uno. Ma anche di accelerare da 0 a 100 in un paio di secondi. Roba da far tremare i polsi. Naturalmente Tesla è presente nella top ten con le versioni più “spinte”, a partire dal Model S Plaid, con prestazioni molto vicine a quelle della Sapphire. A un prezzo che, però, è circa la metà.

Nella top ten anche Audi, Porsche e Mercedes

Tra le quattro Tesla in classifica colpisce soprattutto il quarto posto del Model 3, naturalmente in versione Performance. Colpisce perché, in una graduatoria disseminata di auto con listini ben oltre i 100 mila euro, il prezzo di questa macchina dopo i recenti ribassi non va oltre i 53.990 euro. Con una potenza, 455 Cv, decisamente più contenuta. Per trovare un modello europeo, invece, bisogna risalire nella seconda parte della top ten, dove sbucano i soliti marchi tedeschi. Porsche in testa, naturalmente, con la Taycan Turbo S nelle due versioni, anche Cross Turismo. Anche qui siamo sotto i 3 secondi nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, che è tanta roba (e non è per i deboli di cuore). Anche Mercedes e Audi fanno capolino tra le prime 10, con RS e-tron GT e con la EQE AMG 53 4Matic +. Aspettando la Ferrari, in arrivo nel 2025…