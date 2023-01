Le 10 EV più vendute negli Usa? Indovinate…

Le 10 EV più vendute negli Usa nel 2022? Non è difficile indovinare chi ha chiuso l’anno in testa: ci sono 4 Tesla nelle prime sei posizioni, con il Model Y leader.

Le 10 EV più vendute / 4 Tesla nei primi sei posti

Rispetto a Cina ed Europa, la crescita del mercato elettrico negli Usa procede più lentamente. Nel 2022 si sono vendute poco più di 800 mila EV, il 6% del totale. Ma ci si aspetta un’accelerazione nel 2023, grazie a anche a nuovi incentivi varati ad agosto dal governo federale: fino a 7.500 dollari per le EV nuove, e fino a 4.000 per l’usato. Sul vincitore 2022 ci sono pochi dubbi: Tesla si porta a casa il 65% delle immatricolazioni, superando il mezzo milione di auto vendute. E, soprattutto, piazzando il Model Y al 6° posto assoluto tra tutte le motorizzazioni. Ma la rincorsa delle Big Three americane è solo all’inizio: partite tardi, sono sopratutto Ford e GM al lavoro per recuperare il tempo perduto. Ford ha piazzato 61.575 auto elettriche, portando sul podio la Mustang Mach-e. Mentre la GM annuncia un’offensiva di nuovi prodotti per la seconda metà del 2023. Terzi incomodi i soliti coreani di Hyundai. Aspettando i cinesi…

Bene Ford e Hyundai, GM all’inseguimento

Ma vediamola la classifica, che vede saldamente in testa il duo Model Y-Model 3, rispettivamente con 252 mila e 211 mila immatricolazioni. La quota di mercato è scesa rispetto al 2021, per l’aumento della concorrenza, ma resta all’invidiabile 65%. Al terzo posto c’è la citata Mustang, davanti a un’altra Tesla, il Model S, peraltro limitato nelle vendite per un lungo stop produttivo legato al rinnovo dell’auto. A salvare l’onore del colosso di Detroit, la GM, pensa la Chevy Bolt EV/EUV, 5°. Seguono l’ammiraglia Tesla, il Model X, e le due coreane, Ioniq 5 e Kia EV6. Per trovare un’elettrica europea bisogna risalire al nono posto della Volkswagen ID.4. Mentre a chiudere la classifica è un pick-up, il Ford F-150 Lightning, già dotato di ricarica bidirezionale. Fatti i primi bilanci 2022, è già tempo di pronostici per il 2023: arrivano le prime Jeep, più un’intera gamma di GM a batterie. E non è escluso che Elon Musk difenda il suo primato facendo leva su un ribasso cospicuo dei prezzi.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico