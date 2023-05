La Peugeot e-308 più cara del Model 3

La Peugeot e-308 arriva sul mercato in Francia con prezzi a partire da 48 mila euro per la First Edition. Più costosa della leader di mercato, la Tesla Model 3.

La Peugeot e-308 lanciata in Francia a 48 mila euro

È vero che questa First Edition è una versione di fascia alta. Ma è vero anche che il prezzo in Italia sarà prevedibilmente più alto, sui 50 mila euro, causa un carico fiscale maggiore. E viene naturale un confronto con quello che è il riferimento nelle berline elettriche, peraltro di una taglia ancora maggiore rispetto alla e-308, ovvero la Tesla Model 3. Secondo quanto riporta il sito francese Automobile Propre, la e-308 sarò in consegna nell’ultimo parte di novembre, ma è già oggi ordinabile. E avrà un motore elettrico da 115 kW (156 CV) alimentato da una batteria NMC con una capacità totale di 54 kWh (netta 51 kWh). Con un’autonomia nel ciclo combinato WLTP di 411 km. La Tesla Model 3 in Italia parte inveceda 41.490 euro, con gli incentivi 38.490. Ma ha una potenza ben superiore (208 kW pari a 283 Cv) e un’autonomia di 491 km. Oltre ad avere dati migliori per quel che riguarda l’accelerazione e persino i consumi.

Potenza (anche di ricarica), autonomia…Un confronto sbilanciato

È vero che la e-308 arriverà in versioni meno accessoriate e più abbordabili di questa First Edition. Ma è difficile pensare che il prezzo da noi scenda sotto i 45 mila euro e che comunque si avvicini a quello della Tesla Model 3 Standard Range, citato sopra. Che, peraltro, è decisamente più efficiente anche su un altro aspetto fondamentale per chi viaggia in auto elettrica: la potenza di ricarica. Ovvero quanto tempo impieghi per rifornire la tua auto. Mentre la e-308 si ferma a 100 kW, la Tesla arriva a punte di 250, ovviamente nelle colonnine che sopportano queste potenze (come le Free to X in autostrada o le Ewiva di Enel-Volkswagen, per fare un esempio). Tutti questi dati confermano un’impressione ormai consolidata: i marchi storici non hanno nessuna intenzione di rincorrere Tesla nella guerra dei prezzi. E forse non se lo possono permettere, a causa di costi di produzione ancora troppo elevati e non competivi.