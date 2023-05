In Europa lotta a due tra Tesla e VW per il primato nell’elettrico: Model Y leader anche in aprile, ma complessivamente Volkswagen prevale a livello di gruppo.

In Europa lotta a due: Model Y sempre leader, ma crescono ID.4-ID.3

Ancora un volta la vendita di auto elettriche cresce a ritmi più sostenuti del mercato in generale. In aprile sono state immatricolate 129 mila veicoli a batterie, +49% sullo stesso mese del 2022. Il totale delle auto vendute, con tutte le motorizzazioni, è invece cresciuto a quota 960.191, + 16%, secondo le rilevazioni di JATO Dynamics. La quota di mercato delle BEV è salita così al 13% (2 punti in più sull’aprile scorso), trascinata da tutti i grandi mercati ad eccezione dell’Italia. Da noi la quota è ferma a un misero 3,1%. Nonostante il primo mese del trimestre sia sempre marginale per le consegne di Tesla, la marca di Elon Musk ha piazzato al 1° posto il Model Y con 10.553 consegne. Ma la Volkswagen occupa seconda e terza piazza con ID.4 (a quota 6.542) e ID.3 (5.913). Colpiscono soprattutto le percentuali di incremento delle due VW (addirittura il 259% per la ID.3), segno che la marca tedesca ha risolto i problemi di produzione e consegne. Seguono un altro modello del gruppo VW, la Skoda Enyaq (4.393) e la Dacia Spring (4.191).

Molto bene la cinese MG 4, arretra ancora la 500e

Ma forse il dato più eclatante è quello messo a segno da un modello cinese, la MG 4, che sale in sesta posizione con 4.174 auto vendute in aprile. Facendo dire a Felipe Munoz, analista di Jato, che soprattutto “Tesla e MG hanno alimentato la crescita dei BEV il mese scorso. I consumatori sembrano rispondere bene alle offerte competitive più ampie e ai buoni affari presentati dai due marchi“. In effetti, pur agendo in segmenti di mercato diversi, Model Y e MG 4 sono accomunati da prezzi decisamente più bassi della concorrenza . Scivola ancora, invece, la Fiat 500e, scesa all’ottavo posto, preceduta anche dalla Volvo XC 40. Volkswagen si prende una rivincita a livello di gruppo: con tutti i suoi marchi le vendite sono salite del 98% a quasi 31.900 unità. È più del doppio delle 14.200 unità immatricolate da Tesla, che però ha una gamma molto più ristretta. Nel mercato generale, invece, resta leader la Dacia Sandero, Suv low-cost del gruppo Renault. L’unica elettrica presente nella Top 25 (vedi tabella sopra) è ancora una volta la Tesla Model Y, che si piazza 17°. Ma che sicuramente risalirà parecchie posizioni con i dati di maggio e giugno, quando le consegne saranno accelerate per centrare gli obbiettivi del trimestre.